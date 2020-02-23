Євробачення 2020: вся правда про GO_A - сенсаційних переможців Нацвідбору

GO_A (фото: instagram.com/go_a_band)

На Євробачення 2020 від України поїде група GO_A

22 лютого Україна обрала свого переможця у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020. Переможцями стали учасники групи GO_A, яким букмекери не давали практично ніяких шансів. Що відомо про переможців Нацвідбору на Євробачення-2020 та їхню творчість – читайте далі.

Виступ фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020 оцінювали такі зіркові судді, як Тіна Кароль, Андрій Данилко і Віталій Дроздов. Саме їм належали 50% голосів за фаворитів. Решту 50% результату залежали від глядачів. За перемогу змагалися 6 учасників: Krut, JERRY HEIL, GO_A, DAVID AXELROD, KHAYAT і TVORCHI. Приклавши максимум зусиль, перемогу все ж здобули GO_A.

В українському шоу-бізнесі група GO_A дебютувала в 2012 році з піснею "Коляда". Вона була презентована в соціальних мережах і швидко здобула популярність. Музиканти позиціонують себе як електрофольк-групу. Вони вирішили створити цікавий жанр музики "укр-транс", який поєднує танцювальний біт, африканські барабани й етнічний фольк.

GO_A (фото: instagram.com/go_a_band)

У 2016 році група випустила дебютний альбом групи "#Ідиназвук", зайнявши перші чарти на українських радіостанціях. У 2017 році музиканти записали спільний трек "Щедрий вечір" з відомою українською співачкою Катею Chilly. Також група випустила пісню "Коло річки коло броду" з фольклорним ансамблем "Древо" з Крячковки, з якими вони познайомилися на телевізійному концерті "Фольк-music" на телеканалі UA: Перший.

За 8 років існування на українській сцені GO_A стали учасниками великої кількості українських фестивалів: Jazz Koktebel, "Країна Мрій", "ГогольFest", Vedalife, "Трипільське коло", "ART-Пікнік Слави Фролової", Polyana Music Festival, Kyiv Open Air "Білі ночі vol2", і фестивалів в Ізраїлі, Польщі, Білорусі. Додамо, що у 2019 році пісні GO_A потрапили в першу десятку іТипеѕ Dance chart у Словаччині.

Попри успішну музичну діяльність, склад групи GO_A за цей час змінювався 14 разів. Але незмінною вокалісткою протягом довгих років залишається Катерина Павленко. Також до складу групи входять Тарас Шевченко, який і заснував групу, Ігор Диденчук та Іван Григоряк. Крім творчості в групі GO_A, вокалістка також працює керівником хору ветеранів. Що стосується Шевченка, то він встиг уже побувати у реп-групи, а Диденчук грає більш ніж на 30 музичних інструментах. Всі, крім Ігоря Диденчука, раніше грали важкий рок.

На Нацвідбір на Євробачення 2020 група GO_A прийшла з піснею Solovey. Вони, як і багато інших молодих виконавців, хвилювалися, адже для них це був великий дебют на великій сцені. Згідно з результатами голосування суддів та глядачів конкурсу, GO_A отримали третє місце і потрапили у фінал конкурсу.

GO_A - Solovey

У фіналі відбору Євробачення-2020 виконавці змінили костюми, втім, номер залишився таким, як і попередній. Згідно з результатами голосування суддів і глядачів, вони отримали абсолютну перемогу – 12 балів і квиток на Євробачення-2020 в Роттердам. Група GO_A виступить 12 травня в першому півфіналі конкурсу під номером 15.