Такий невеликий спойлер: KRUTЬ для фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 готує сюрприз

Марина Круть (KRUTЬ) (Фото: facebook.com/bandurakrut)

На фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 KRUTЬ збирається здивувати глядачів

Нацвідбір на Євробачення 2020 завершиться яскравим фіналом 22 лютого, на якому Марина Круть (KRUTЬ) - одна з фавориток букмекерів - готується у своєму виступі змінити постановку.

Внести корективи на сцені співачку і бандуристку спонукала порада члена журі Тіни Кароль після першого півфіналу, за підсумками якого артистка отримала 16 балів (по 8 від глядачів та журі).

Круть також зізналася, що перед фіналом наб'є собі ще одне татуювання - вже п'яте. В інтерв'ю "Новому каналу" 24-річна бандуристка зазначила, що конкурс Євробачення її точно змінило.

"І, напевно, на кращу, сильнішу, сторону...Всі татуювання, які у мене є, я набивала після внутрішніх змін", - сказала вона.

Говорячи про сюрпризи на майбутній вступ, Круть не стала відразу розкривати всі карти.

"Ми тримаємо це в секреті. Кардинально нічого не зміниться. Ми будемо заповнювати порожнечу і створювати об'єм. Я вважаю, що артист на такій сцені повинен мати таку величезну енергію, щоб заповнювати нею все без шоу-балету і декорацій. Така моя місія. Вона, насамперед, духовна. Артист і енергія - це те ж, що і вокал. Тому не треба себе ховати за великими декораціями, вигадувати історію з літаючими бандурами. Якщо сама людина видає якісь вібрації та емоції, цього вже достатньо", - пояснила артистка.

Що стосується номера, то обмірковується питання, чи буде вона стояти або сидіти на сцені.

"Також є ідея, щоб на сцені був мій хлопець, він - музикант. Але це під питанням. Такий невеликий спойлер вам. Принаймні, якщо він буде не на сцені, то залишиться в тилу, хейтерів заспокоювати....", - додала Марина.

Обранець дівчини живе в Канаді і зараз у пари стосунки на відстані. Бандуристка розповіла, що Антон планував приїхати раніше, але віддав всі гроші на квиток, щоб намалювали мультик до конкурсної пісні "99", співавтором якої також є.

"Він насправді віддав останнє, що в нього було, щоб у мене все було класно. Мій успіх - це все через віру близьких. Це дуже допомагає", - каже Круть.