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Вєрка Сердючка "взірвала" фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: яскраве відео

STYLERТелешоу    22.02.2020 - 21:18
Вєрка Сердючка "взірвала" фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: яскраве відео
Вєрка Сердючка (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Вєрка Сердючка виступила у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 і "порвала" зал

Вєрка Сердючка відкрила фінал Нацвідбору на Євробачення 2020 яскравим і запальним виступом. 22 лютого Андрій Данилко в образі свого легендарного персонажа виконав два свої хіта.

Спочатку Вєрка Сердючка заспівала культову пісню "Dancing Lasha Tumbai" (або ж "Танець збитих вершків"), з якою вона зайняла друге місце на Євробаченні 2007 в Гельсінкі, а потім запалила зал своїм останнім на сьогодні треком "Make it Rain Champagne".

Крім того, зірка виконала фрагмент ще одного свого нетлінного хіта - "Тук-тук-тук".

"Все, маленький корпоратив закінчився. Так що, голосування закрито?" - жартувала Сердючка зі сцени.

Взагалі, весь виступ Вєрки Сердючки супроводжувалося великою кількістю жартів, які викликали бурю оплесків у залі.

Вєрка Сердючка відкрила фінал Нацвідбору на Євробачення 2020

Нагадаємо, що Євробачення 2020 пройде в Нідерландах з 12 по 16 травня. Днями стало відомо, що коментувати онлайн-трансляцію буде блогер-трансгендер NikkieTutorials.

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