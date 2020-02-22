ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У фіналі Нацвідбору на Євробачення TVORCHI відключили навушники на сцені: назріває скандал

STYLERТелешоу    22.02.2020 - 23:57
У фіналі Нацвідбору на Євробачення TVORCHI відключили навушники на сцені: назріває скандал
TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)

На Нацвідборі на Євробачення 2020 розгорається новий скандал

Національний відбір на Євробачення 2020 завершився грандіозним фіналом 22 лютого, і за підсумками голосування визначили артиста, який представить Україну на престижному міжнародному пісенному конкурсі. Так, у Роттердамм відправиться гурт Go-A, а дует з Тернополя TVORCHI - тріумфатори другого півфіналу - потрапили під хвилю критики, і в мережі деякі пишуть навіть про "злив".

До сьогоднішніх виступів всі учасники готувалися по максимуму, озброївшись отриманим на півфіналі досвідом, і музиканти виклалися на сцені на всі сто, але не все вийшло гладко.

Група TVORCHI під час виконання пісні "Bonfire" раптово отримала "підніжку" від техніки - у вокаліста став пропадати звук у навушнику. Фактично, хоча Джеффрі Кенні після півфіналу і обіцяв підтягнути вокал, зробити це у нього не вийшло.

Після виступу група отримала від суддів ряд критичних зауважень: і через вокал, і через пісню.

Відео: TVORCHI виконали пісню "Bonfire" на фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020

"Не буду я коментувати вокал. Якщо говорити, як вокаліст, то краще мовчати", - сказала Тіна Кароль, зазначивши, що трек дійсно крутий.

А ось Віталій Дроздов був із хлопцями чесним.

"Вокал був ще гіршим, ніж тиждень тому. Це було слухати не надто приємно, я розчарований", - зазначив суддя.

Андрій Данилко сказав, що таких пісень на Євробаченні мільярди, і він проголосував за них у півфіналі, тому що хотів почути їх ще раз у фіналі.

Зазначимо, що TVORCHI стали учасниками, яким найбільше дісталося від суддів, інших конкурсантів переважно хвалили.

Сам же Джеффрі написав у мережі після виступу, що йому і Андрію Гуцуляку просто вимкнули музику в навушниках.

У фіналі Нацвідбору на Євробачення TVORCHI відключили навушники на сцені: назріває скандал

Фото: скрін instagram.com/tvorchi_official

Користувачі інтернету пишуть в коментарях до відео виступу, що хлопців просто "злили". Так, на кадрах видно, як вокаліст кілька разів торкався навушника.

  • По вокалісту було видно, що він себе не чує. Ось прям видно;
  • Щось із мікрофоном, він не чув себе, вся пісня повз нот! Вболівала за них, що сталося?! Як би не злив їх, як сильних претендентів! 100%.
  • Він співає на радіо і лайф чудово! Я не зрозумію, що сталося. Напевно, навушники. Я так за них вболівала. Але все одно вони молодці! Моє музичне відкриття.
  • Хлопці, це страшно слухати, вуха в локшину було пошматовано. Прикро, якщо реально відключили мікрофон вушний, але! У першому півфіналі теж були косяки з живим виконанням. Працюйте, творіть, радуйте! І працюйте над вокалом!
  • Їм відключили навушники, а це реально складно співати, коли погано чуєш себе. Це все куплено було давно.

У фіналі Нацвідбору на Євробачення TVORCHI відключили навушники на сцені: назріває скандалУ фіналі Нацвідбору на Євробачення TVORCHI відключили навушники на сцені: назріває скандалУ фіналі Нацвідбору на Євробачення TVORCHI відключили навушники на сцені: назріває скандалУ фіналі Нацвідбору на Євробачення TVORCHI відключили навушники на сцені: назріває скандал

Фото: скрін коментарів youtube.com

Вєрка Сердючка "взірвала" фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: яскраве відео Виникли деякі труднощі: TVORCHI прокоментували фінал Нацвідбору
Новини України скандалНацвідбірЄвробачення 2020
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся