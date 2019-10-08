ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Протухлі яйця: під Києвом дітей в школах годують зіпсованими продуктами (відео)

STYLERЖиття    08.10.2019 - 21:36
Протухлі яйця: під Києвом дітей в школах годують зіпсованими продуктами (відео)
Харчування у школах (фото: колаж РБК-Україна)

В одній зі шкіл Київської області розгорівся скандал через списані продукти у їдальні

Під Києвом дітей годують гіршими продуктами за "кращу" ціну. Постачальник шкільної їжі за 20% "відкату" годує дітей майже списаними продуктами. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Колишній бухгалтер підприємства КП "Дитяче харчування" Оксана Розумна розповіла про схеми, на яких заробляються мільйони гривень.

Півроку тому директор підприємства Валерій Смирнов був затриманий, коли отримував хабар. Його звільнили і через деякий час він знову був призначений головою КП "Дитяче харчування".

Харчування в школах: під Києвом дітям дають списані продукти (відео: YouTube/ ГРОШІ)

При цьому Смирнов продовжує давати чиновникам гроші, які він краде на дитячих обідах. На "відкатах" компанія за рік заробляє близько 9 млн гривень.

Компанія не тільки обкрадала дітей 1-4 класів, але і отруювало їх, оскільки постачало неякісні продукти.

Заступник голови відділу освіти Києво-Святошинської РДА Анатолій Драчук заявив, що з поліції йому нічого не приходило щодо затримання Смирнова. Тому підстав не підписувати документ не було.

Нагадаємо, що дружина президента України Олена Зеленська заявила, що в одному з напрямків своєї діяльності вона бачить себе в профілактиці хвороб, фізичній активності та правильному харчуванні. Вона вже ініціювала проведення першого круглого столу з приводу поліпшення харчування в школах.

Міністр освіти назвала кількість шкіл без інтернету Скандал у Кривому Розі: батько школяра по звірячому побив п'ятикласника
Новини України школапитание
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся