ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Протухшие яйца: под Киевом детей в школах кормят испорченными продуктами (видео)

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 21:36
Протухшие яйца: под Киевом детей в школах кормят испорченными продуктами (видео)
Питание в школах (фото: коллаж РБК-Украина)

В одной из школ в Киевской области разгорелся скандал и-за списанных продуктов в столовой

Под Киевом детей кормят худшими продуктами за "лучшую" цену. Поставщик школьной еды за 20% "отката" кормит детей почти списанными продуктами. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Бывший бухгалтер предприятия КП "Детское питание" Оксана Розумная рассказала о схемах, на которых зарабатываются миллионы гривен.

Полгода назад директор предприятия Валерий Смирнов был задержан, когда получал взятку. Его освободили и через некоторое время он снова был назначен главой КП "Детское питание".

Питание в школах: под Киевом детям дают списанные продукты (видео: YouTube/ ГРОШІ)

При этом Смирнов продолжает давать чиновникам деньги, которые он ворует на детских обедах. На "откатах" компания за год зарабатывает около 9 млн гривен.

Компания не только обворовывала детей 1-4 классов, но и отравляло их, поскольку поставляло некачественные продукты.

Заместитель главы отдела образования Киево-Святошинской РГА Анатолий Драчук заявил, что из полиции ему ничего не приходило касательно задержания Смирнова. Поэтому оснований не подписывать документ не было.

Напомним, что жена президента Украины Елена Зеленская заявила, что в одном из направлений своей деятельности она видит себя в профилактике болезней, физической активности и правильном питании. Она уже инициировала проведение первого круглого стола по поводу улучшения питания в школах.

Министр образования назвала количество школ без интернета Скандал в Кривом Роге: отец школьника зверски избил пятиклассника
Новости Украины школапитание
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь