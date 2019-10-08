Протухшие яйца: под Киевом детей в школах кормят испорченными продуктами (видео)

Питание в школах (фото: коллаж РБК-Украина)

В одной из школ в Киевской области разгорелся скандал и-за списанных продуктов в столовой

Под Киевом детей кормят худшими продуктами за "лучшую" цену. Поставщик школьной еды за 20% "отката" кормит детей почти списанными продуктами. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Бывший бухгалтер предприятия КП "Детское питание" Оксана Розумная рассказала о схемах, на которых зарабатываются миллионы гривен.

Полгода назад директор предприятия Валерий Смирнов был задержан, когда получал взятку. Его освободили и через некоторое время он снова был назначен главой КП "Детское питание".

Питание в школах: под Киевом детям дают списанные продукты (видео: YouTube/ ГРОШІ)

При этом Смирнов продолжает давать чиновникам деньги, которые он ворует на детских обедах. На "откатах" компания за год зарабатывает около 9 млн гривен.

Компания не только обворовывала детей 1-4 классов, но и отравляло их, поскольку поставляло некачественные продукты.

Заместитель главы отдела образования Киево-Святошинской РГА Анатолий Драчук заявил, что из полиции ему ничего не приходило касательно задержания Смирнова. Поэтому оснований не подписывать документ не было.

Напомним, что жена президента Украины Елена Зеленская заявила, что в одном из направлений своей деятельности она видит себя в профилактике болезней, физической активности и правильном питании. Она уже инициировала проведение первого круглого стола по поводу улучшения питания в школах.