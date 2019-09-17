Принижувала дітей: на Волині скандальній директорці дозволили викладати (відео)

Директора школи на Волині звинуватили в булінгу (колаж: РБК-Україна)

Директора школи звільнили після блокування районної ради

В школі Волинської області в листопаді 2018 року зі скандалом звільнили директора навчального закладу Світлану Степанюк. Батьки звинуватили педагога навчального закладу з села Озеро Ківерцівського району в булінгу - вона, мовляв, чинить на дітей моральний тиск та несправедливо оцінює.

А вже за два тижня Степанюк прийшла до школи в якості вчителя - викладати зарубіжну літературу. Однак до роботи її не допустили, адже після звільнення з посади директора, вона автоматично позбулася й посади вчителя. Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу.

Жінка пішла до суду, і їй дозволили вчителювати. Однак нинішнє керівництво навчального закладу не погоджується з рішенням і подало апеляцію.

Світлана Степанюк каже, шо перешкоджання викладанню в школі порушує її конституційне право на працю. Адже вона прийшла в школу в якості вчителя, а вже потім її призначили директором.

Суд вислухав обидві сторони, і залишив попереднє рішення без змін. Вчителька зможе вийти на роботу одразу ж після закінчення суду.

Нагадаємо, не тільки батьки, а й деякі вчителі звинувачували вчительку в тому, що вона морально пригнічує дітей. Особливо обурливим був випадок, коли Степанюк примусила дев’ятикласника переписати державну підсумкову атестаційну роботу, яку той написав на три бали. Вчителька вирішила, що така оцінка для нього зависока.

На загальних зборах батьківська громада висловила Світлані Степанюк недовіру, заявивши, що не пускатимуть дітей до школи, доки там викладає вчителька. Дійшло до того, що батьки й вчителі блокували районну раду з вимогою звільнити скандальну вчительку. Її таки звільнили на одній із сесій райради, тепер же вчителька може повернутися до школи.

Директора школи на Волині звинуватили в булінгу (відео: YouTube/ТРК Аверс)

Раніше ми писали, у Волинській області двоє учнів вечірньої школи напали на свого викладача прямо серед білого дня на вулиці. Інцидент стався в цьому ж селі.