Діти їдять із задоволенням: з'явилися фото "шведських столів" в українських школах

Харчування в школі (ілюстративне фото: УНІАН)

Школярі можуть вибирати з декількох страв у їдальні

З 1 вересня 2019 року в рамках шкільної реформи деякі освітні заклади потрапили під зміни харчування в шкільних їдальнях. Нещодавно в мережі з'явилися знімки апетитних страв, які діти можуть вибирати зі столу на свій смак.

Мультипрофільне меню за принципом "шведського столу" обіцяють ввести в усіх школах Києва до кінця 2019-2020 навчального року. Поки ж тільки деякі батьки можуть похвалитися різноманітністю меню в школах, куди ходять їхні діти.

І поки українці продовжують скаржитися на бідність меню, що складається з супу на воді, "паперової" сосиски і котлети з хліба, дехто хвалиться, що тепер їх чадо за вуха не відтягнеш від ласощів.

"Наша школа потрапила в проект харчування за принципом шведського столу... Їдять всі, навіть ті хто не їв.... Смачно і є вибір. Дочка в захваті..." - пише на сторінці Батьки SOS мама школярки Інна Палій.

На знімку видно, що дітям пропонують апетитні салати зі свіжих овочів, заправлених соусом, тефтелі з підливою, пельмені, картоплю зі спеціями, плов, пельмені, нарізану шинку і сир.

"Шведський стіл" у шкільній їдальні Києва (фото: facebook.com)

Крім того, раніше наголошувалося, що нове меню на вартість обідів не вплине.

У цьому навчальному півріччі реформа харчування планується в 27 школах столиці. Серед щасливчиків 41% шкіл Печерська. Крім того, на черзі чотири школи Деснянського району (№ 189, 212, 238, 250), п'ять - Оболонського (№ 29, 210, 240, 252, 285) і чотири - Святошинського району (№ 140, 162, 203, 235).