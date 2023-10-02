"Просыпаюсь с утра, а тут такое": Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей беременности

Реакция Дорофеевой на слухи о беременности

После слов скандального блогера Богдана Беспалова о том, что Надя Дорофеева ждет первенца от Миши Кацурина, артистка вышла в сторис и расставила все точки над "і".

Так, исполнительница опубликовала видео, на котором она, танцуя под свою песню "Кохаю, але не зовсім", показывает свой плоский живот.

Также знаменитость высмеяла заголовки новостей украинских СМИ, сообщающих о том, что Надя якобы беременна.

Надя Дорофеева опровергла слухи о беременности (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Просыпаюсь себе с утра, а здесь новости", - написала звезда.

Напомним, летом этого года Дорофеева и Кацурин тайно поженились, устроив свадьбу, на которой присутствовало только ближайшее окружение пары.

Надя Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ресторатор уже воспитывает сына и дочь от предыдущего брака с Дашей Кацуриной, а вот для артистки их будущий ребенок будет первым.

Миша Кацурин с детьми (фото: instagram.com/misha_katsurin)