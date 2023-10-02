"Прокидаюсь зранку, а тут таке": Надя Дорофєєва відреагувала на чутки про свою вагітність

Реакція Дорофєєвої на чутки про вагітність

Після слів скандального блогера Богдана Беспалова про те, що Надя Дорофєєва чекає на первістка від Міші Кацуріна, артистка вийшла у сторіс і розставила всі крапки над "і".

Так, виконавиця опублікувала відео, на якому вона, танцюючи під свою пісню "Кохаю, але не зовсім", показує свій плоский живіт.

Також знаменитість висміяла заголовки новин українських ЗМІ, які повідомляють про те, що Надя начебто вагітна.

Надя Дорофєєва спростувала чутки про вагітність (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Прокидаюсь собі зранку, а тут новини", - написала зірка.

Нагадаємо, у літку цього року Дорофєєва і Кацурін таємно одружилися, влаштувавши весілля, на якому було пристунє лише найближче оточення пари.

Надя Дорофєєва і Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ресторатор вже виховує сина та доньку від попереднього шлюбу з Дашою Кацуріною, а ось для артистки їхня майбутня дитина буде першою.

Міша Кацурін з дітьми (фото: instagram.com/misha_katsurin)