Звезда "Холостячки" впервые показала маму своего маленького сына (фото)

Финалист шоу "Холостячка-1" Алексей Тригубенко окрестил своего сына, который появился на свет в июле этого года. Во время этого священного действа он впервые "засветил" маму своего первенца, которую никогда раньше не показывал.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.

Алексей Тригубенко окрестил сына

В своем Instagram-аккаунте экс-участник романтического шоу поделился щемящими кадрами с таинства.

"Важный день для нашей семьи! Покрестить Марка, которому уже почти три месяца. Чувствую безграничную радость и ответственность быть отцом этого замечательного маленького мальчика. Пусть он растет счастливым и здоровым, окруженный нашей любовью и поддержкой. Желаем ему в жизни только самого лучшего, и верим, что его жизненное путешествие будет волшебным", - написал бизнесмен.

Крестным отцом мальчика стал Евгений Ковтуненко, который также принимал участие в проекте.

Ковтуненко окрестил сына Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Предприниматель тоже впервые показал маму малыша.

На фото, которое Алексей опубликовал в stories, избранница Тригубенко держит сына на руках и нежно обнимает мужчину.

Мама сына Алексея Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Из-за платка лица девушки почти не видно, но финалист "Холостячки" намекнул, что скоро все узнают о его любимой более подробно.

"Друзья, немного терпения, все со временем", - написал Алексей.

Что пишут юзеры в комментариях

Фоловеры Алексея не скрывают: они уже не могут дождаться момента, когда бизнесмен "раскроет все карты" и расскажет о матери его первенца.

Так, некоторые даже предположили, что мужчина намеренно скрывает личность женщины, потому что не хочет якобы признаваться, что воспользовался услугой суррогатного материнства.