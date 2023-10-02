Звезда "Холостячки" впервые показала маму своего маленького сына (фото)
Финалист шоу "Холостячка-1" Алексей Тригубенко окрестил своего сына, который появился на свет в июле этого года. Во время этого священного действа он впервые "засветил" маму своего первенца, которую никогда раньше не показывал.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.
Алексей Тригубенко окрестил сына
В своем Instagram-аккаунте экс-участник романтического шоу поделился щемящими кадрами с таинства.
"Важный день для нашей семьи! Покрестить Марка, которому уже почти три месяца. Чувствую безграничную радость и ответственность быть отцом этого замечательного маленького мальчика. Пусть он растет счастливым и здоровым, окруженный нашей любовью и поддержкой. Желаем ему в жизни только самого лучшего, и верим, что его жизненное путешествие будет волшебным", - написал бизнесмен.
Крестным отцом мальчика стал Евгений Ковтуненко, который также принимал участие в проекте.
Ковтуненко окрестил сына Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Предприниматель тоже впервые показал маму малыша.
На фото, которое Алексей опубликовал в stories, избранница Тригубенко держит сына на руках и нежно обнимает мужчину.
Мама сына Алексея Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Из-за платка лица девушки почти не видно, но финалист "Холостячки" намекнул, что скоро все узнают о его любимой более подробно.
"Друзья, немного терпения, все со временем", - написал Алексей.
Что пишут юзеры в комментариях
Фоловеры Алексея не скрывают: они уже не могут дождаться момента, когда бизнесмен "раскроет все карты" и расскажет о матери его первенца.
Так, некоторые даже предположили, что мужчина намеренно скрывает личность женщины, потому что не хочет якобы признаваться, что воспользовался услугой суррогатного материнства.
- Красавчик! Поздравляю. Леша, если не покажешь мамочку - устроим новый "майдан" - даем тебе 24 часа
- Леха, когда уже будет мама Марка?
- С первого дня закралась мысль о суррогатной маме
- Алексей, развейте мифы, покажите жену, потому что комментарии, это треш
- Алексей оберегает свою семью от лишнего трепа! Уважение Вам за это!
- Вы что - сам себе кум?
- Поздравляю, очень чувственное видео
- А может быть была суррогатная мама? никаких признаков женщины
Напомним, недавно Дмитрий Ступка показал страстные фото с новой любимой в США.
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