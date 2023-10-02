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Звезда "Холостячки" впервые показала маму своего маленького сына (фото)

Понедельник 02 октября 2023 11:50
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Звезда "Холостячки" впервые показала маму своего маленького сына (фото) Алексей Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Финалист шоу "Холостячка-1" Алексей Тригубенко окрестил своего сына, который появился на свет в июле этого года. Во время этого священного действа он впервые "засветил" маму своего первенца, которую никогда раньше не показывал.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.

Алексей Тригубенко окрестил сына

В своем Instagram-аккаунте экс-участник романтического шоу поделился щемящими кадрами с таинства.

"Важный день для нашей семьи! Покрестить Марка, которому уже почти три месяца. Чувствую безграничную радость и ответственность быть отцом этого замечательного маленького мальчика. Пусть он растет счастливым и здоровым, окруженный нашей любовью и поддержкой. Желаем ему в жизни только самого лучшего, и верим, что его жизненное путешествие будет волшебным", - написал бизнесмен.

Крестным отцом мальчика стал Евгений Ковтуненко, который также принимал участие в проекте.

Звезда &quot;Холостячки&quot; впервые показала маму своего маленького сына (фото)

Ковтуненко окрестил сына Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Предприниматель тоже впервые показал маму малыша.

На фото, которое Алексей опубликовал в stories, избранница Тригубенко держит сына на руках и нежно обнимает мужчину.

Звезда &quot;Холостячки&quot; впервые показала маму своего маленького сына (фото)

Мама сына Алексея Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Из-за платка лица девушки почти не видно, но финалист "Холостячки" намекнул, что скоро все узнают о его любимой более подробно.

"Друзья, немного терпения, все со временем", - написал Алексей.

Что пишут юзеры в комментариях

Фоловеры Алексея не скрывают: они уже не могут дождаться момента, когда бизнесмен "раскроет все карты" и расскажет о матери его первенца.

Так, некоторые даже предположили, что мужчина намеренно скрывает личность женщины, потому что не хочет якобы признаваться, что воспользовался услугой суррогатного материнства.

  • Красавчик! Поздравляю. Леша, если не покажешь мамочку - устроим новый "майдан" - даем тебе 24 часа
  • Леха, когда уже будет мама Марка?
  • С первого дня закралась мысль о суррогатной маме
  • Алексей, развейте мифы, покажите жену, потому что комментарии, это треш
  • Алексей оберегает свою семью от лишнего трепа! Уважение Вам за это!
  • Вы что - сам себе кум?
  • Поздравляю, очень чувственное видео
  • А может быть была суррогатная мама? никаких признаков женщины

Напомним, недавно Дмитрий Ступка показал страстные фото с новой любимой в США.

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Холостячка звезды шоу-бизнеса