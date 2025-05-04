Кто победит на "Евровидении" и какое место "светит" Украине: новые прогнозы букмекеров
Уже скоро состоится ежегодный песенный конкурс "Евровидение", на котором Украину представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Поэтому уже сейчас многих интересует, кому же повезет победить и кто "пролетит" в финале.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovisionworld рассказывает, как изменились прогнозы букмекеров и кому пророчат первое место на "Евровидении-2025".
Кто победит на Евровидении
Неизменным лидером в прогнозах букмекеров остается Швеция. Шансы группы KAJ с песней "Bara bada bastu" выросли, сейчас они составили уже 38%. Еще несколько недель назад на их победу давали лишь 24%.
Также в тройке могут оказаться Австрия - певец JJ с песней "Wasted Love", и Франция - певица Louane с песней "Maman".А четвертое и пятое место могут получить Нидерланды - артист Claude с песней "C'est La Vie", и Израиль - певица Yuval Raphael с песней "New Day Will Rise".
Кто победит на "Евровидении" (скриншот)
Украине же, по прогнозам букмекеров, пока что "светит" 13 место. Впрочем, все может измениться ближе к конкурсу.
В первом полуфинале, где будет выступать украинская группа, ей пророчат место в "пятерке" лучших. Поэтому шансы на то, что музыканты попадут в финал, все еще есть.
Какое место пророчат Украине на "Евровидении" (скриншот)
К слову, недавно Ziferblat представили костюмы, в которых будут выступать на "Евровидении". Наряды для музыкантов создал дизайнер Иван Фролов. Необычный наряд уже оценили фаны.
Когда будет "Евровидение"
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Первый полуфинал: вторник, 13 мая 2025 года
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Второй полуфинал: четверг, 15 мая 2025 года
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Финал: суббота, 17 мая 2025 года
Конкурс состоится в городе Базель, на арене St. Jakobshalle. Швейцария принимает "Евровидение" благодаря победе Nemo с песней "The Code" в 2024 году.
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