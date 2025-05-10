Как выглядел Тото Кутуньо 35 лет назад, когда выиграл "Евровидение" (видео)
35 лет назад Тото Кутуньо победил на международном песенном конкурсе "Евровидение". Он покорил Европу в 1990 году своим голосом и харизмой, а также символичной песней.
РБК-Украина (проект Styler) решило вспомнить, как тогда выглядел легендарный итальянский певец и что сделало его выступление знаковым.
Где проходило "Евровидение-1990"
35-й конкурс песни "Евровидение" состоялся 5 мая 1990 года в Загребе (тогда - СР Хорватия в составе Югославии). Это стало возможным благодаря победе югославской группы Riva с песней "Rock Me" годом ранее. Этот конкурс стал первым и единственным, который принимала Югославия буквально за год до начала распада страны.
Участие в конкурсе приняли 22 страны.
"Евровидение-1990" проходило в атмосфере больших политических изменений в Европе после падения Берлинской стены и накануне подписания Маастрихтского договора.
Песни Норвегии и Австрии были посвящены именно падению стены. А Тото Кутуньо, представлявший Италию, исполнил композицию "Insieme: 1992", посвященную идее объединенной Европы и будущему созданию Европейского Союза.
О чем песня Тото Кутуньо "Insieme: 1992"
"Insieme" означает "вместе", а 1992 год в названии - символическая дата, когда, согласно планам на тот момент, должна была сформироваться единая Европа с экономическим и политическим союзом.
Песня прославляет идею единства европейских народов, сотрудничества и мира. В ней призывается к созданию общего будущего без границ - идеи, особенно актуальные после падения Берлинской стены в 1989 году.
Почему она стала символической
Песня очень удачно отразила политическое настроение Европы на рубеже 80–90-х годов, когда страны искали новые форматы сосуществования после Холодной войны.
В ней говорится не о любви или личных переживаниях, а о единстве, надежде и сотрудничестве, что было нетипичным для большинства выступлений на "Евровидении" того времени.
Выступление Тото Кутуньо отличалось искренностью и эмоциональностью, а также запомнилось хором бэк-вокалистов из разных стран Европы, поддержавших посыл песни.
Тото Кутуньо (фото: Getty Images)
Вас также может заинтересовать
- Как изменилась бородатая победительница "Евровидения" Кончита Вурст
- Как выглядело победное выступление Селин Дион на "Евровидении"
- Какое место "светит" Украине на "Евровидении-2025".
Для написания материала были использованы такие источники: Википедия, архивные видео с выступлением Тото Кутуньо.