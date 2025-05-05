Как изменилась бородатая победительница "Евровидения" Кончита Вурст: от корсетов до брутальности

На "Евровидении-2014" бородатая певица Кончита Вурст ворвалась в поп-культуру с образом, который стал настоящим символом самовыражения. Но с того времени артист, выступавший в этом образе, сильно изменился.

Как сейчас выглядит Кончита Вурст и чем занимается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Выступление Кончиты на "Евровидении"

Не все знают, но настоящее имя Кончиты Вурст - Томас Нойвирт, которому сейчас 36 лет. Мужчина не позиционирует себя трансгендером, а его выступления называют шоу в жанре драг-квин.

На "Евровидении" в 2014 году Томас представил родную Австрию с песней "Rise Like a Phoenix" (Восстань, будто Феникс). Он вышел на сцену в вечернем платье, с роскошными локонами и бородой. Свой образ артист считает провокацией и демонстрацией того, что мужское и женское имеет больше общего, чем представляют люди.

Выступление Кончиты Вурст стало настоящей сенсацией. А победа бородатой певицы, в образе которой выступал Томас, принесла ему большую популярность.

Кстати, видео с песней Вурст собрало на официальном YouTube-канале "Евровидения" более 15 миллионов просмотров.

Как сейчас выглядит Кончита Вурст

Томас активно ведет соцсети и не прекращает выступать. В его соцсетях появляются различные фото. Артист может позировать в чулках и корсете, а уже через день радует фанов "брутальными" фото в костюме или наряде ковбоя.

Нойвирт может похвастаться незаурядным талантом, он удачно перевоплощается в свой образ Кончиты, а еще умеет удивлять кадрами в "обычной" жизни.

Кстати, Томас продолжает развивать карьеру. Он записывает новые песни и активно участвует в подкастах и телешоу. И это дает результат - артист до сих пор может похвастаться большой популярностью.

Еще в 2018 году Томас, который является открытым геем, рассказал о ВИЧ-положительном статусе. Он был вынужден рассказать об этом только из-за угроз бывшего, который пытался им манипулировать. Впрочем, артист не стал жертвой шантажиста и поделился с миром откровенным признанием.