Потап готов представить Молдову на Евровидении 2025: расходы возьмет на себя

Артист и продюсер Потап, который выехал из Украины в разгар полномасштабного вторжения, заявил о намерении представлять Молдову на песенном конкурсе "Евровидение-2025". Более того, он готов самостоятельно оплатить все расходы на поездку.

Во время очередного интервью Потап признался, что не против выступить на большой сцене "Евровидения". Благодаря своему новому амплуа - Slavic Balagan - он способен покрыть все расходы на участие в конкурсе.

"Если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на "Евровидении". Я вам даже другое скажу: Slavic Balagan в состоянии оплатить эту поездку самостоятельно", - сказал Потап.

Такое решение артист, который ранее напомнил о себе в интервью россиянину Юрию Дудю, объяснил тем, что в его команде есть много представителей Молдовы.

Потап также отметил, что уже имеет прекрасную песню для конкурса - "ОПА". Она сочетает восточноевропейские и молдавские стили.

"Это такая квинтэссенция всего восточноевропейского, приправленного молдавскими мелодиями. Обожаю, молдавскую, румынскую, балканскую музыку. Мы могли бы выступить от Молдовы на "Евровидении", если бы, конечно, народ нас поддержал. А я, думаю, поддержал бы", - поделился рэпер.

Почему Молдова не поедет на Евровидение 2025

В январе 2025 года Молдова отказалась выступать на международном песенном конкурсе, который состоится в швейцарском Базеле в мае. О таком решении во время пресс-конференции объявили директор вещателя Moldova 1 Корнелиу Дурнеску и глава делегации Молдовы Даниэла Круду. Причиной назвали экономические, административные и художественные проблемы. Интересно, что за четыре дня до этого объявления в Молдове уже начался нацотбор на конкурс, где были отобраны 12 финалистов.

Впервые Молдова выступила на Евровидении в 2005 году. С тех пор они 13 раз попадали в финал. Лучший результат страна продемонстрировала в 2017-м в Киеве, когда группа Sunstroke Project заняла третье место с песней Hey Mamma.

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