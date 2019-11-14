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Арахамія розповів, коли відбудеться референдум про продаж землі іноземцям

Новини » Політика     14.11.2019 - 11:43
Арахамія розповів, коли відбудеться референдум про продаж землі іноземцям
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За його словами, на шляху до референдуму є ряд труднощів

Референдум про продаж землі іноземцям, за оптимістичним прогнозом, відбудеться не раніше першого півріччя наступного року. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на шляху до референдуму є ряд труднощів.

"Коли референдум? Референдум швидко очікувати не треба. Тому що по-перше, у нас немає закону про референдум. У нас є пакет законів про народовладдя. Їх повинні напрацювати, зареєструвати і відправити в комітети. Оптимістично, це може бути перше півріччя наступного року", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань аграрної політики Микола Сольський заявив, що прийнятий законопроект "про ринок землі" (№ 2178-10) буде істотно змінений до другого читання. Арахамія також гарантував внесення правок.

Раніше Арахамія спростував відсутність голосів у фракції "Слуги народу" за відкриття ринку землі в першому читанні. Він розповів, що всього 8 нардепів від фракції зайняли позицію проти ринку землі.

Також РБК-Україна писало, що "Слуги народу" розраховують, що бюджет на 2020 рік розглянуть протягом п'яти годин з того моменту, як Верховна рада почне розглядати проект у четвер, 14 листопада. Це обумовлено великою кількістю правок.

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Новини України Рынок землиДавид Арахамія
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