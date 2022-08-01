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Повітряна тривога ставить Київ на паузу: транспорт не ходить, магазини зачинені

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Понеділок 01 серпня 2022 16:22
Повітряна тривога ставить Київ на паузу: транспорт не ходить, магазини зачинені Фото: громадський транспорт припиняє рух під час тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

У Києві посилюють обмеження під час повітряної тривоги. При оголошенні загрози ракетної атаки зачиняються магазини, а з 1 серпня громадський транспорт столиці припиняє рух.

Про правила роботи транспорту, магазинів і ТРЦ Києва під час тривоги, а також карта укриттів – у матеріалі РБК-Україна.

Наземний транспорт

Під час повітряної тривоги у Києві громадський транспорт не працюватиме. За рішенням КМДА, з 1 серпня 2022 вводяться нові обов'язкові правила для комунальних та приватних перевізників:

  • Автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрутки на період тривоги повинні зупинити рух у безпечному місці.
  • Пасажирам слід залишити салон транспортного засобу та пройти у найближче укриття.

У зв'язку з дією комендантської години (05:00-23:00), наземний громадський транспорт Києва працює за графіком з 06:00 до 22:30.

Метро

Столичний метрополітен продовжує працювати з обмеженнями:

  • Потяги прямують без зупинки на станціях "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності".
  • Залишається закритим пересадковий вузол між синьою та червоною гілками "Хрещатик" - "Майдан Незалежності".
  • Під час повітряної тривоги рух поїздів метро наземними ділянками припиняється.
  • Рух між підземними станціями здійснюється у звичайному режимі з 06:00 до 22:00.
  • Інтервал руху поїздів у пікові години - 4-5 хвилин, у решту часу – 8-10 хвилин.

Вестибюлі всіх підземних станцій працюють цілодобово як укриття. При вході в метро під час комендантської години необхідно мати з собою посвідчення особи.

Прохід забезпечують поліцейські. Контактні дані та дзвінок для виклику чергового розміщуються біля входу до підземки.

Магазини та ТРЦ

Після трагедії у торговельному центрі Кременчука ТРЦ Києва змінили правила роботи. Крім того, згідно з рішенням військової адміністрації столиці, у всіх торгових центрах заборонили роботу дитячих майданчиків.

Торговельний центр Respublika Park під час повітряної тривоги не працює на вхід. Відвідувачі та персонал можуть пройти в укриття на ст.м. "Теремки".

У ТРЦ DREAM на період тривоги усі виходи із приміщення залишаються відкритими. Проте орендарі, співробітники ТРЦ та відвідувачі повинні спуститися на перший поверх і пройти в укриття. Найближчі розташовані на станціях метро: "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра".

Розважальний центр BLOCKBUSTER MALL не працює на вхід під час тривоги. Відвідувачів просять пройти до одного з найближчих укриттів (ст. м. "Почайна", підземні переходи вул. Набережно-рибальська, просп. Степана Бандери).

Магазини ТРЦ Gulliver зачиняються після оголошення тривоги. Найближче укриття – ст.м. "Палац спорту".

Також не працюють магазини ТРЦ River Mall. Співробітники та відвідувачі мають пройти в укриття на 2-му поверсі підземного паркінгу центру.

ЦУМ припиняє роботу під час повітряної тривоги. Відвідувачів запрошують до найближчого укриття на ст. м "Театральна".

Під час тривоги закриваються магазини мережі "Епіцентр", гіпермаркети "Ашан".

Карта укриттів

На випадок загрози ракетної атаки у всіх районах Києва підготовлені укриття. Їх можна знайти на спеціальній карті у додатку "Київ цифровий" та на офіційному сайті столиці.

На карті позначені станції метро, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші підземні споруди, які можна тимчасово використати для укриття на випадок тривоги.

Нагадаємо, за рекомендацією ДСНС усі торговельні центри під час воєнного стану мають бути забезпечені укриттям, а кількість відвідувачів слід обмежувати.

Раніше повідомлялося, що на період дії воєнного стану в Києві заборонено навігацію для маломірних суден на водоймах.

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