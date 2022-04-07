Важливі правила поведінки при хімічній атаці від МОЗ: ці знання можуть врятувати життя
У Міністерстві охорони здоров'я України затвердили методичні рекомендації щодо організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних агентів на етапах евакуації. У цьому документі є алгоритми дій при хімічних атаках різними реагентами.
Про це йдеться в розпорядженні МОЗ №478.
Хімічна атака-викид в навколишнє середовище різних хімічних речовин. Це загрожує серйозними ураженнями організму людини, а в більш важких випадках – загибелі всього живого навколо.
Хімічна атака на хімпідприємстві
- Щільно закрити вікна і двері, вентиляційні отвори та димоходи
- Заклеїти щілини на вікнах папером або клейкою стрічкою
- Включити телевізор або радіо для отримання подальших вказівок
- Попередити близьких про небезпеку і можливу евакуацію
- Вимкнути побутові прилади та газ
При евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб закрити якомога більше шкірних покривів. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або 2-5% розчином питної соди, оцтом або лимонною кислотою.
Обережно і без паніки виходьте з приміщення, спускайтеся тільки по сходах. На вулиці не біжіть, не торкайтеся до предметів, не наступайте на калюжі. Нічого не їжте і не пийте.
Якщо аварія з викидом хлору - намагайтеся пересуватися по височинах, якщо викид аміаку - низинами.
Перша допомога при отруєнні хлором
- Постраждалого потрібно вивести на свіже повітря негайно, укрити та дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди – протягом 15 хвилин.
- Не давайте потерпілому пересуватися самостійно. Транспортувати потрібно тільки лежачи.
- При необхідності - зробити штучне дихання.
- Основним засобом для боротьби з хлором є вода.
Перша допомога при отруєнні аміаком
- Постраждалого потрібно негайно вивести на свіже повітря.
- Транспортувати тільки в положенні лежачи.
- Забезпечити тепло і спокій, дати зволожений кисень.
- По можливості, змийте осів забруднювач з тіла, змініть одяг.
Перша допомога при отруєнні фосгеном
- Потерпілого потрібно винести на свіже повітря
- При необхідності дайте кисень, промийте очі теплою водою
- За постраждалим потрібно спостерігати 48 годин, оскільки за цей час може розвинутися набряк легенів
Перша допомога при отруєнні фосфіном
- Потерпілого винести на свіже повітря
- Сліди забруднення потрібно змити, а одяг змінити
- За необхідності дати кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 г на кілограм ваги потерпілого
Перша допомога при отруєнні хлоридом водню
- Потерпілого потрібно винести негайно на свіже повітря
- Ймовірне забруднення потрібно змивати не менше 3 хвилин, а одяг змінити
- За необхідності потрібно промити очі простою водою або сольовим розчином протягом 15 хвилин
- Потерпілому потрібно дати випити якомога більше води
Перша допомога при отруєнні оксидами азоту
- Потерпілого потрібно винести негайно на свіже повітря
- Забруднення потрібно змивати не менше 15 хвилин, а одяг все змінити
- Потерпілому потрібно дати випити якомога більше води
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке зарин і як розпізнати хімічну атаку.
А також розповідали про те, що таке фосфорні бомби і як вони працюють.
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