Важливі правила поведінки при хімічній атаці від МОЗ: ці знання можуть врятувати життя

У Міністерстві охорони здоров'я України затвердили методичні рекомендації щодо організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних агентів на етапах евакуації. У цьому документі є алгоритми дій при хімічних атаках різними реагентами.

Про це йдеться в розпорядженні МОЗ №478.

Хімічна атака-викид в навколишнє середовище різних хімічних речовин. Це загрожує серйозними ураженнями організму людини, а в більш важких випадках – загибелі всього живого навколо.

Хімічна атака на хімпідприємстві

Щільно закрити вікна і двері, вентиляційні отвори та димоходи

Заклеїти щілини на вікнах папером або клейкою стрічкою

Включити телевізор або радіо для отримання подальших вказівок

Попередити близьких про небезпеку і можливу евакуацію

Вимкнути побутові прилади та газ

При евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб закрити якомога більше шкірних покривів. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або 2-5% розчином питної соди, оцтом або лимонною кислотою.

Обережно і без паніки виходьте з приміщення, спускайтеся тільки по сходах. На вулиці не біжіть, не торкайтеся до предметів, не наступайте на калюжі. Нічого не їжте і не пийте.

Якщо аварія з викидом хлору - намагайтеся пересуватися по височинах, якщо викид аміаку - низинами.

Перша допомога при отруєнні хлором

Постраждалого потрібно вивести на свіже повітря негайно, укрити та дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди – протягом 15 хвилин.

Не давайте потерпілому пересуватися самостійно. Транспортувати потрібно тільки лежачи.

При необхідності - зробити штучне дихання.

Основним засобом для боротьби з хлором є вода.

Перша допомога при отруєнні аміаком

Постраждалого потрібно негайно вивести на свіже повітря.

Транспортувати тільки в положенні лежачи.

Забезпечити тепло і спокій, дати зволожений кисень.

По можливості, змийте осів забруднювач з тіла, змініть одяг.

Перша допомога при отруєнні фосгеном

Потерпілого потрібно винести на свіже повітря

При необхідності дайте кисень, промийте очі теплою водою

За постраждалим потрібно спостерігати 48 годин, оскільки за цей час може розвинутися набряк легенів

Перша допомога при отруєнні фосфіном

Потерпілого винести на свіже повітря

Сліди забруднення потрібно змити, а одяг змінити

За необхідності дати кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 г на кілограм ваги потерпілого

Перша допомога при отруєнні хлоридом водню

Потерпілого потрібно винести негайно на свіже повітря

Ймовірне забруднення потрібно змивати не менше 3 хвилин, а одяг змінити

За необхідності потрібно промити очі простою водою або сольовим розчином протягом 15 хвилин

Потерпілому потрібно дати випити якомога більше води

Перша допомога при отруєнні оксидами азоту