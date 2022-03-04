Медики розповіли, що робити у разі радіаційної аварії
На Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа після того, як її обстріляли російські військові. Працівники АЕС заявили, що існує загроза ядерної небезпеки.
Центр громадського здоров'я України розповів, що робити в разі радіаційної аварії.
Через радіаційного впливу у людини можуть бути порушені життєві функції різних органів (органи кровотворення, нервової системи, шлунково-кишкового тракту і т.п.). Також може розвиватися променева хвороба під впливом іонізуючих випромінювань.
Перше правило - слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях.
Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію
Зайдіть в укриття, підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.
Приберіть всередину домашніх тварин.
Закрийте і заблокуйте всі вікна і двері в приміщенні, не підходьте до них без необхідності.
Зробіть багатоденний запас води в герметичних ємностях. Продукти загорніть в плівки і покладіть в холодильник або в шафу.
Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання.
Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.
Як діяти, якщо вам необхідно вийти з укриття
Виходьте тільки в разі потреби. Використовуйте респіратор, одягніть плащ і гумові чоботи і рукавички.
Не роздягайтеся на вулиці, не сідайте на землю, не купайтеся у відкритих водоймах, не збирайте гриби або лісові ягоди.
Після повернення додому зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся від 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, щоб не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий мішок або герметичний контейнер і тримайте його якомога далі від людей і домашніх тварин.
Умийтеся. Якщо така можливість є, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріться і не подряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.
Якщо прийняти душ можливості немає, то вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя і відкриті частини вашого тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на ваші руки і обличчя протріть повіки, вії, вуха.
Одягніть чистий одяг.
Як безпечно харчуватися і пити воду
Вживайте воду тільки з перевірених джерел. Поки рятувальники або влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, доти тільки вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Упаковування захищає рідину від радіоактивних речовин.
Кип'ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. Майте запас води в пляшках або інших герметичних контейнерах. Напої в холодильнику теж безпечні для вживання.
Вода в інших місткостях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивні речовини. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе і упаковок їжі і води.
Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, що потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечний для миття шкіри, волосся і одягу.
Їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки і т.д.) є безпечною. Також безпечна їжа, яка зберігалася в холодильнику або морозильній камері.
Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Перед використанням протріть кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником. Використовувану тканину або рушник покладіть в поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште в недоступному місці, далеко від людей і тварин.
Йодопрофілактика
При отриманні вказівок проведіть йодну профілактику, приймаючи протягом 7 днів по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію, а для дітей до 2-х років - частина таблетки (0,04 г). При відсутності йодистого калію використовуйте йодистий розчин: три-п'ять крапель 5% розчину йоду на склянку води, дітям до 2-х років - 1-2 краплі.
Нагадаємо, на Запорізьку АЕС пропустили пожежників. На станції відключили 3-й енергоблок.
Ми також писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія стала єдиною країною у світі за всю історію, яка завдає ударів по атомних станціях.
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