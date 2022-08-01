Українців попередили про небезпечні мобільні додатки, через які РФ веде розвідку
Росія веде розвідку через мобільні додатки, тому українців попередили про небезпеку та закликали бути обережними в інтернеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram.
Кіберполіція зазначає, що в мережі поширюються мобільні застосунки, розроблені спецслужбами РФ. Окупанти у формі гри намагаються дізнатися від українців інформацію про інфраструктуру, розташування позицій військових та схиляють до співпраці.
Українців закликали не користуватися додатками, де необхідно фотографувати місцевість, ділитися геолокацією та наносити "малюнки" на асфальті.
Для безпечного користування рекомендується:
- завантажувати додатки лише з офіційних джерел - App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін;
- перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів.
Раніше ми розповідали, чи можуть окупанти прослуховувати телефонні розмови українців.
Також громадян попередили про фейки у Viber про прослуховування телефонів СБУ.
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