Прес-марафон Зеленського: топ найбільш скандальних і незручних моментів (відео)

Володимир Зеленський проводить у Києві багатогодинний прес-марафон у четвер, 10 жовтня. Під час цього безпрецедентного для України і світу заходу відбувалися досить неординарні події, та й сам президент допускав прикрих помилок.

Про найбільш скандальні ситуації на прес-марафоні глави держави - в матеріалі Styler.

Незручне запитання про поведінку Мендель

Володимира Зеленського попросили розповісти, чи буде якимось чином покарана його прес-секретар за неадекватну поведінку з журналситом "Схем" Сергієм Андрушком.

На що предзидент відповів, що Юлія Мендель не буде оштрафована або покарана за інцидент. Крім того, президент перевів стрілки на Андрушко, який за словами Зеленського часто поводиться неетично.

"Я внутрішньо прощав йому його поведінку по відношенню до мене. Він здоровий мужик. Якщо б я не був президентом, я б йому відповів по-іншому... Я не думаю, що у Андрушко більше прав, ніж у Мендель. Саме тому, що це не вперше (він так повів себе), я її захищаю", - сказав Зеленський.

Вдова ветверана АТО і пенсіонерка "пішли на прорив"

До Зеленського намагалися прорватися дві жінки. Першою стала Тамара Атамась, яка представилася вдовою ветерана АТО. Жінка була сильно обурена і хотіла поговорити з президентом.

Перепалка на прес-марафоні Зеленського (відео: YouTube/Антоніна Бєлоглазова)

А пенсіонерка Ніна Мещерякова прийшла до Зеленського зі скаргами на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Чи є тут той, за кого я голосувала? Чи почує він мене? Вислухайте мене", - почала кричати жінка.

Зеленський поговорив із жінкою з балкона і пообіцяв вирішити її питання.

Так виглядала ця розмова pic.twitter.com/PkOlgWSLXh — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 10, 2019

Перепалка на прес-марафоні Зеленського (відео: twitter.com/radiosvoboda)

Міський божевільний закликав проти гомосексуалізму і проституції

Якийсь чоловік з великим хрестом на шиї виліз на стіл і закликав Володимира Зеленського припинити програми підтримки гомосексуалізму, легалізації проституції і абортів.

Виявилося, що цей сивочолий чоловік досить відомий міський божевільний, який зображуючи священика полюбляє "читати проповіді" у транспорті та інших громадських місцях.

Прес-марафон Зеленського намагався зірвати невідомий (скрін: facebook.com/milan.lelich)

Сир по 58 грн за кілограм

Президенту задали питання, на якому в свій час спіткнувся прем'єр Великобританії Борис Джонсон, втративши в рейтингу.

Журналіст запитав, чи знає президент, скільки коштує в Україні літр молока.

На що Зеленський відповів, що молоко в його родині ніхто не п'є, але зате він знає, що хліб коштує від 15 до 24 грн. Президент розповів, що купує гречаний хліб в досить дорогому маркеті по 25 грн. Також іноді заходить туди за вином і сиром до нього.

"Я купую сир, кілограм коштує 58 грн, це той сир, який я люблю. Це той сир, який я можу собі дозволити купити", - сказав Зеленський.

Мабуть, президент втомився і переплутав грами з кілограмами. Так як за 58 грн в Україні можна купити хіба що 200 грамів дешевого сиру.

Зеленський оконфузився з сиром за 58 грн (відео: facebook.com/ukrainanow)

Наостанок зазначимо, що прес-марафон Володимира Зеленського побив світовий рекорд, ставши найбільш тривалою прес-конференцією, яка коли-небудь проводилася.