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На підпис Зеленському передали скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів

Новини » Політика    10.10.2019 - 12:57
На підпис Зеленському передали скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект раніше підписав спікер парламенту Дмитро Разумков

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1054-1 "Про визнання таким, що втратив силу закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документу - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше схвалив спікер Ради Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів

Так, у пояснювальній записці зазначено, що закон "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" містить інформацію, яка втратила актуальність у частині найменувань органів державного управління і підприємств, а також не містить підстав для включення їх до переліку, затверджених цим законом.

Так, документом вносяться зміни до закону "Про приватизацію державного та комунального майна" в частині визначення критеріїв об'єктів, що не підлягають приватизації, зокрема, встановити, що об'єкти права держвласності, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу Україна на тимчасово окупованих територіях.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР 2 жовтня прийняла в другому читанні законопроект №1054-1, за документ проголосували 250 нардепів.

Нагадаємо, 13 вересня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №1054-1. За закон проголосували 253 нардепа.

Додамо, Зеленський 23 вересня підписав законопроект №1037 "Про внесення зміни до закону "Про приватизацію державного та комунального майна". Проектом скасовується стаття 9 закону "Про приватизацію державного та комунального майна", оскільки вона суперечить Конституції України, зокрема статтям 85 і 89 КУ, згідно з якими створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної ради України не належить.

Додамо також, 2 вересня президент доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

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