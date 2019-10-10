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Запросили фахівців: Зеленському на прес-марафоні роблять уколи (відео)

STYLERПерсони    10.10.2019 - 20:55
Запросили фахівців: Зеленському на прес-марафоні роблять уколи (відео)
Зеленському на прес-марафоні роблять уколи (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський розповів про своє слабке місце

Володимир Зеленський вже одинадцять годин спілкується з журналістами на прес-марафоні, який стартував о 10:00 у четвер, 10 жовтня. До президента за стіл підсідають групи журналістів, а між сесіями - коротка перерва.

Президент помітно втомився і іноді заговорюється. Так, під час перерви Володимиру Зеленському роблять уколи в кулуарах закладу для підтримки тонусу голосових зв'язок. Про це розповів сам президент, передають Українські новини.

"Мені роблять деякі процедури. Якщо я втрачу голос, повернемо", - сказав Зеленський.

Справа в тому, що голосові зв'язки - слабке місце глави держави. Але і для людини з абсолютно здоровими зв'язками багатогодинна розмова була б дуже виснажливою.

Президент жестом показав, що йому роблять уколи. Крім того, глава держави розповів, що ця ситуація була передбачена. І на захід заздалегідь були запрошені фахівці.

Зеленському на прес-марафоні роблять уколи (відео: YouTube/Українські новини)

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