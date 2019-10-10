Я як чоловік був обурений: Зеленський заступився за дружину

Олена і Володимир Зеленські (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський згадав про дружину у відповіді на питання про "Миротворець"

Володимир Зеленський на прес-марафоні продовжує спілкуватися з представниками ЗМІ неподалік від метро "Арсенальна". Журналісти сидять з президентом за обіднім столом і безпосередньо задають йому запитання. У відповіді на одне з питань президент висловився і про дружину Олену Зеленську.

Так, одна з журналісток, яка назвала себе представницею скандального блогера, політика і журналіста Анатолія Шарія, запитала у президента, коли буде закрито сайт "Миротворець".

Варто відзначити, що президент запитав, чому Шарій сам не прийшов. Журналістка ухильно відповіла, при цьому вона помітно нервувала, ставлячи питання президенту.

Володимир Зеленський на прес-марафоні (фото: РБК-Україна)

Президент частково погодився з претензіями журналістки щодо того, що в "Миротворець" часто потрапляють невинні люди, в тому числі і його дружина.

"Моя дружина була в "Миротворці... З моєю дружиною на 100 % нечесно", - заявив президент.

Володимир Зеленський, сказав, що як мужчина, як чоловік, був обурений, що його дружина свого часу була в "Миротворці".

"Я не можу відкривати і закривати сайти", - додав Зеленський.

Крім того, за словами президента, Антон Геращенко тепер не має відношення до "Миротворця".