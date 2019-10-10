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Чоловік з хрестом заліз на стіл і намагався зірвати прес-марафон Зеленського (фото)

STYLERЖиття    10.10.2019 - 18:52
Чоловік з хрестом заліз на стіл і намагався зірвати прес-марафон Зеленського (фото)
Прес-марафон Зеленського намагався зірвати невідомий (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський продовжує в онлайн режимі спілкуватися з представниками ЗМІ

На прес-марафоні Володимира Зеленського з журналістами, який проходить 10 жовтня, стався досить дивний інцидент. Якийсь чоловік з величезним хрестом на грудях заліз на стіл і висунув президентові дивні вимоги.

Про це повідомив журналіст РБК-Україна Мілан Леліч у Facebook, який назвав те що сталося "дичиною".

Чоловік зажадав від президента припинити програму, спрямовану на підтримку гомосексуалізму, легалізації проституції і абортів.

"Як реальний середньовічний ринок: йде жвава торгівля, приїхав князь зі свитою, посполиті звертаються до нього з чолобитними, якісь скоморохи всіх розважають", - пише Мілан Леліч.

Чоловік з хрестом заліз на стіл і намагався зірвати прес-марафон Зеленського (фото)

Прес-марафон Зеленського намагався зірвати невідомий (скрін: facebook.com/milan.lelich)

У коментарях користувачі досить іронічно поставилися до дивного інциденту на прес-марафоні.

Дехто навіть упізнав чоловіка, який нещодавно подібним же чином поводився в київській маршрутці. Мабуть, він знайшов майданчик крутіше.

"Це мужик з маршрутки, нещодавно став героєм Ютьюба", - написав коментатор.

"Ну і правильно! Бач, вони розвели тут!"; "Дивак цей реально віджигав. Головний міський божевільний, судячи з усього"; А в фудкорт посполитих пускають? Без акредитації?" - висловилися користувачі мережі.

Чоловік з хрестом заліз на стіл і намагався зірвати прес-марафон Зеленського (фото)

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