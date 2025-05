От критики Кондратюка до "Евровидения": 10 интересных фактов о Ziferblat, которые вы могли не знать

Начинали с виолончели. Братья с детства увлекались музыкой - пошли в музыкальную школу еще в 6 лет. Сначала изучали виолончель. Впоследствии увлеклись роком, поэтому взялись за гитару. Даниил также начал играть на клавишах. Так и распределили роли.

Сначала пели на английском. Первую команду Валя и Даня собрали из одноклассников. Группа получила название Runnin' Blue. Когда же повзрослели, решили писать песни на украинском.

Основали группу в 2015 году. Братья-близнецы Даниил и Валентин Лещинские создали коллектив еще 10 лет назад. Впоследствии к ним присоединился барабанщик Федор Ходаков. Так и сформировалось трио.

Братья Лещинские (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Первый мини-альбом "Кіносеанс" пришлось удалить. Музыканты считают его детским экспериментом. Его убрали со стримингов после расторжения договора с Moon Records. Ребята не грустят, ведь не хотят, чтобы он ассоциировался с их уже взрослым творчеством.

Нарвались на критику от Кондратюка. Когда группа участвовала в проекте "Х-фактор" с песней "Вночі", судья шоу Игорь Кондратюк раскритиковал их выступление фразой "Чорти шо" и сказал им нет.

Данилко назвал номер странным, но вместе с Каменских и Поляковой дал шанс юным музыкантам. Однако в прямые эфиры они не попали. В то же время этот опыт помог им определить свой оптимальный состав и направление.



Вернулись с альбомом "Преобразование". В апреле 2023 года группа выпустила полноценный альбом из 13 треков. А уже в сентябре получили награду Muzvar Awards как "Лучшие новые имена альтернативной музыки".

Трижды пытались попасть на Евровидение. В 2022-м они попали в лонглист нацотбора, но в финал не прошли. В 2024-м заняли второе место с песней "Place I Call Home", которую посвятили теме разлуки с родными во время войны. В 2025-м победили в Нацотборе с треком "Bird of pray" и вышли в гранд-финал конкурса.



Выбирают эксперименты. "Циферблат" не ограничивает себя одним жанром и открыт к экспериментам. Их музыка сочетает разные стили, не только поп или рок, что делает их уникальными.

Братья живут с болезнью. У Лещинских - хроническое заболевание, которое влияет на кишечник. Сначала его обнаружили у Валентина, а затем и у Даниила. Первый вошел в ремиссию, а второй до сих пор сталкивается с последствиями.

Работают на обычных работах. Все участники группы работали на "обычных" работах, чтобы заниматься творчеством. Даниил работал в продажах и визовом центре. Сейчас же продолжает работу в сфере зарубежного образования. Валентин имел опыт в рекламном агентстве, а Федор когда-то был преподавателем.

Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Что известно о песне Ziferblat "Bird of Pray"

По словам самих участников, прежде всего в песне они поют о свободе. В ней рассказывается о цикле жизни и надежде на счастливое будущее.

Текст песни "Bird of Pray"

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you just

Care

Of

Me and my little bird

Fly

Like a Bird

Where do you go

I’m begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Flies

Bird

I’m begging you

Begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray



Напомним, в финале "Евровидения, которое будут транслировать с 22:00 по киевскому времени, Ziferblat будут выступать под номером 7.

Ранее мы рассказывали, какое место прогнозируют Украине букмекеры.