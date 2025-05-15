Музыкальный критик ответил, почему не верит в победу KAJ из Швеции на "Евровидении"

Музыкальный критик и обозреватель Роман Бутурлакин оценил прогнозы букмекеров относительно победителя "Евровидения-2025". По его мнению, они могут быстро измениться, а Швеция, которой сейчас пророчат больше всего шансов на победу, на самом деле может остаться без первого места.

Почему критик не верит в победу Швеции

Роман оценил прогнозы букмекеров как по KAJ, которые представляют Швецию, так и по Ziferblat - украинской группе, которой пока не пророчат победу и место в "десятке" лучших финалистов.

"Думаю, букмекеров нужно меньше слушать, потому что можно заметить, что Ziferblat за последние месяцы после Нацотбора постоянно перемещались в турнирной таблице, то аж на 18-м месте, то на 7-м месте. То есть очень разные прогнозы. Все зависит от очень многих факторов, и я специально мониторил, как было в прошлом году. И где-то примерно за несколько месяцев до того, как приходил финал "Евровидения", даже победители NEMO были далеко", - пояснил критик

"То есть они тоже были не в первой "пятерке", даже не в первой "десятке". И это настолько, как по мне, вилами по воде, что не следует сильно на них надеяться. Стоит все-таки доверять своим эмоциям и исключительно на это рассчитывать", - добавил он.

Группа KAJ (скриншот)

А у представителей Швеции, считает обозреватель, не та песня, которую бы он мог назвать победной.

"Относительно Швеции я думаю, что там очень небольшая вероятность победы, потому что не вижу того номера, который обычно является победным. Потому что в прошлом году, когда я увидел NEMO в полуфинале, я почувствовал с первых секунд, что это победитель. И тогда, когда комментировал выступления всех участников, то писал, что NEMO лучшие. Потому что в полуфинале я понял, что этот номер мне понравился больше всего, и песня очень удивила. Там было понятно, что это будет победа", - отметил Бутурлакин.

"Ну а по Швеции у меня таких ощущений нет. Конечно, они могут победить, потому что букмекеры больше всего им уделяют внимание, но чего-то такого особенного в этой песне я не вижу. Она легкая, она может быть и, наверное, уже является хитом европейских дискотек, но я не вижу той песни, которая бы запомнилась надолго - хотя бы на этот год после победы на конкурсе. Пока у меня нет такой песни, которую бы я хотел видеть победителем", - резюмировал он.

Прогнозы букмекеров - новые данные от букмекеров

В начале второго полуфинала "Евровидения" победу все еще пророчат Швеции. Впрочем, сейчас ей начала "дышать в спину" Австрия. А третьими, по прогнозам букмекеров, могут оказаться Нидерланды. Украине же пророчат 13-е место. Впрочем, все еще может измениться.

Прогнозы букмекеров (скриншот)