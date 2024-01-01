Представители ТЦК 1 января пришли с повестками к отдыхающим горнолыжного курорта (видео)

Что известно об инциденте

Отдыхающие Драгобрата, ставшие свидетелями визита представителей ТЦК, отмечают, что военкомы искали "уклонистов", чтобы вручить им повестки.

"Все просто. Утро. 1 января. Драгобрат. Буковель. ТЦК приехали на горнолыжный курорт поздравлять с Новым годом", - написала пользователь соцсетей Саша Полякова.

Другие пользователи шутят, что в Драгобрате хотят мобилизовать мужчин в горно-штурмовые бригады.

Добавим, пока Закарпатский ОТЦК и СП не комментировал инцидент.

Военкомы посетили горнолыжный курорт (фото: Facebook/Саша Полякова)

Пока неизвестно, точно раздали ли отдыхающим повестки и скольким мужчинам. Напомним, что по закону повестку могут вручить в любом месте.

Отметим также, что Драгобрат расположен в 30 км от Буковеля. Он считается не таким элитным и дорогим курортом, но также очень популярен среди отдыхающих.

Реакция пользователей соцсети на инцидент (скриншот)