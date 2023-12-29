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Проигнорировать не получится. Как в Украине будут рассылать электронные повестки в ТЦК

Украина, Пятница 29 декабря 2023 07:13
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Проигнорировать не получится. Как в Украине будут рассылать электронные повестки в ТЦК Фото: Мобилизация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Катерина Анищенко

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, который должен внести изменения в правила мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. В проекте закона на военнообязанных возложено большое количество обязательств.

Как могут рассылать повестки в электронном формате и какая будет ответственность, если их проигнорировать, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Катерина Анищенко.

Фраза "я не видел" не сработает. Как будут рассылать электронные повестки

Законопроект еще должен пройти обсуждение в профильном комитете, а затем голосование в зале.

В случае принятия изменений, предлагаемых законопроектом, каждый мужчина военнообязанного возраста обязан будет зарегистрировать электронный кабинет призывника. Туда будут приходить повестки, и проигнорировать их будет нельзя, говорит Екатерина Анищенко.

"По сути человек регистрируется в едином реестре и отмечает свой электронный адрес и номер телефона. В целом у нас электронный адрес и номер телефона не присваиваются гражданам по паспорту, нет каких-либо идентифицирующих признаков. Но, согласно проекту закона, в таком случае человек несет всю ответственность за предоставление достоверной информации, когда регистрируется в таком кабинете. И на электронный кабинет призывника будут присылать повестку-уведомление о явке в военкомат", – объясняет специалист.

По словам собеседницы, это будет происходить аналогией, как у нас сейчас работает электронный суд: когда на электронный адрес адвоката или физического лица приходят те или иные решения. И если уведомление попало в спам или по другим причинам человек не увидел письмо, ответственности это не снимает.

"Уже фразы "я не видел", "не заходил в электронный кабинет", или "не читал почту" не сработают. Поскольку вы должны предоставить ваш действующий реальный электронный адрес, ваш реальный номер телефона. И будет считаться, что вы должным образом проинформированы об обязанности явиться в военкомат", – говорит Катерина Анищенко.

Напомним, сейчас брошенные в почтовый ящик повестки юридической силы не имеют: их игнорирование ответственности за собой не влечет. Но если мужчина призывного возраста получил повестку заказным письмом на почте и расписался в его получении , это значит, что он должным образом проинформирован о получении повестки и должен прийти в ТЦК.

Также в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных "Оберег". Доступ к нему имеют Минобороны, Генеральный штаб, территориальные центры комплектования (ТЦК), другие структуры, а сами военнообязанные могут проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.

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