Представники ТЦК 1 січня прийшли із повістками до відпочивальників гірськолижного курорту (відео)

1 січня вранці військкоми прийшли на територію гірськолижного курорту Драгобрат, щоб роздавати повістки відпочивальникам.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікації користувачів у Facebook.
Відпочивальники Драгобрату, які стали свідками візиту представників ТЦК, зазначають, що військкоми шукали "ухилянтів", щоб вручити їм повістки.
"Все просто. Ранок. 1 січня. Драгобрат. Буковель. ТЦК приїхали на гірськолижний курорт вітати з Новим роком", - написала користувачка соцмереж Саша Полякова.
Інші користувачі жартують, що в Драгобраті хочуть мобілізувати чоловіків у гірсько-штурмові бригади.
Додамо, що поки Закарпатський ОТЦК та СП не коментував інцидент.
Поки невідомо, чи точно роздали відпочивальникам повістки та скільком особам. Нагадаємо, що згідно із законом, повістку можуть вручити у будь-якому місці.
Зазначимо також, що Драгобрат розташований за 30 км від Буковелю. Він вважається не таким елітним та дорогим курортом, але також є дуже популярним серед відпочивальників.
Реакція користувачів соцмережі на інцидент (скриншот)
Раніше ми писали про те, чи будуть масово роздавати повістки на Київщині.
Читайте також про те, як в Україні розсилатимуть електронні повістки до ТЦК.