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Комендант Киевской области рассказал, будут ли массово раздавать повестки на блокпостах

Понедельник 01 января 2024 10:05
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Комендант Киевской области рассказал, будут ли массово раздавать повестки на блокпостах Фото: Будут ли массово раздавать повестки на блокпостах в Украине
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается. Также на новогодние праздники в Киевской области проводят контрдиверсионные и меры безопасности.

Будут ли на блокпостах массово издавать повестки, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Будут ли выдавать массово повестки на блокпостах

Подполковник Руслан Олейник, комендант Киевской области, рассказал, что такие мероприятия на территории области проводятся стабильно один-два раза в месяц.

"Их цель - выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, объявленных в розыск лиц, контрабандной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также предусмотрено выполнение задач по проверке, осмотру имущества и транспортных средств на блокпостах. Именно с этой целью на территории области будут проведены контрдиверсионные мероприятия. Они будут продолжаться с 28 декабря по 6 января", - сказал он.

По его словам, эти меры не связаны с усилением мобилизации региона.

"Все мероприятия в Киевской области плановые. Нет никаких отдельных указаний по усилению мобилизации. Их точно не было", - пояснил комендант Киевской области.

Если говорить о повестках в армию, то они, по словам Олейника, будут издаваться "лишь по установленному порядку".

"Например, если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющийся от призыва или не восстановило учетные данные в ТЦК и СП, то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки. Но это не будет массовой раздачей повесток, как это, возможно, себе представляют люди. Такого точно не будет", - сказал он.

По его словам, это меры безопасности, которые выполняются по поручению военного командования и председателя КОВА.

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Раньше мы писали, как в Украине будут рассылать электронные повестки в ТЦК.

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