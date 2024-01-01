Представители ТЦК 1 января пришли с повестками к отдыхающим горнолыжного курорта (видео)
1 января утром военкомы пришли на территорию горнолыжного курорта Драгобрат, чтобы раздавать повестки отдыхающим.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикации пользователей в Facebook.
Что известно об инциденте
Отдыхающие Драгобрата, ставшие свидетелями визита представителей ТЦК, отмечают, что военкомы искали "уклонистов", чтобы вручить им повестки.
"Все просто. Утро. 1 января. Драгобрат. Буковель. ТЦК приехали на горнолыжный курорт поздравлять с Новым годом", - написала пользователь соцсетей Саша Полякова.
Другие пользователи шутят, что в Драгобрате хотят мобилизовать мужчин в горно-штурмовые бригады.
Добавим, пока Закарпатский ОТЦК и СП не комментировал инцидент.
Военкомы посетили горнолыжный курорт (фото: Facebook/Саша Полякова)
Пока неизвестно, точно раздали ли отдыхающим повестки и скольким мужчинам. Напомним, что по закону повестку могут вручить в любом месте.
Отметим также, что Драгобрат расположен в 30 км от Буковеля. Он считается не таким элитным и дорогим курортом, но также очень популярен среди отдыхающих.
Реакция пользователей соцсети на инцидент (скриншот)
Раньше мы писали о том, будут ли массово раздавать повестки в Киевской области.
Читайте также о том, как в Украине будут рассылать электронные повестки в ТЦК.