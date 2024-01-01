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Представники ТЦК 1 січня прийшли із повістками до відпочивальників гірськолижного курорту (відео)

Понеділок 01 січня 2024 18:37
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Представники ТЦК 1 січня прийшли із повістками до відпочивальників гірськолижного курорту (відео) Працівники ТЦК навідались до гірськолижного курорту (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

1 січня вранці військкоми прийшли на територію гірськолижного курорту Драгобрат, щоб роздавати повістки відпочивальникам.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікації користувачів у Facebook.

Що відомо про інцидент

Відпочивальники Драгобрату, які стали свідками візиту представників ТЦК, зазначають, що військкоми шукали "ухилянтів", щоб вручити їм повістки.

"Все просто. Ранок. 1 січня. Драгобрат. Буковель. ТЦК приїхали на гірськолижний курорт вітати з Новим роком", - написала користувачка соцмереж Саша Полякова.

Інші користувачі жартують, що в Драгобраті хочуть мобілізувати чоловіків у гірсько-штурмові бригади.

Додамо, що поки Закарпатський ОТЦК та СП не коментував інцидент.

Представники ТЦК 1 січня прийшли із повістками до відпочивальників гірськолижного курорту (відео)Військкоми навідались на гірськолижний курорт (фото: Facebook/Саша Полякова)

Поки невідомо, чи точно роздали відпочивальникам повістки та скільком особам. Нагадаємо, що згідно із законом, повістку можуть вручити у будь-якому місці.

Зазначимо також, що Драгобрат розташований за 30 км від Буковелю. Він вважається не таким елітним та дорогим курортом, але також є дуже популярним серед відпочивальників.

Представники ТЦК 1 січня прийшли із повістками до відпочивальників гірськолижного курорту (відео)

Реакція користувачів соцмережі на інцидент (скриншот)

Раніше ми писали про те, чи будуть масово роздавати повістки на Київщині.

Читайте також про те, як в Україні розсилатимуть електронні повістки до ТЦК.

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