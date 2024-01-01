Представники ТЦК 1 січня прийшли із повістками до відпочивальників гірськолижного курорту (відео)

1 січня вранці військкоми прийшли на територію гірськолижного курорту Драгобрат, щоб роздавати повістки відпочивальникам.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікації користувачів у Facebook .

Що відомо про інцидент

Відпочивальники Драгобрату, які стали свідками візиту представників ТЦК, зазначають, що військкоми шукали "ухилянтів", щоб вручити їм повістки.

"Все просто. Ранок. 1 січня. Драгобрат. Буковель. ТЦК приїхали на гірськолижний курорт вітати з Новим роком", - написала користувачка соцмереж Саша Полякова.

Інші користувачі жартують, що в Драгобраті хочуть мобілізувати чоловіків у гірсько-штурмові бригади.

Додамо, що поки Закарпатський ОТЦК та СП не коментував інцидент.

Військкоми навідались на гірськолижний курорт (фото: Facebook/Саша Полякова)

Поки невідомо, чи точно роздали відпочивальникам повістки та скільком особам. Нагадаємо, що згідно із законом, повістку можуть вручити у будь-якому місці.

Зазначимо також, що Драгобрат розташований за 30 км від Буковелю. Він вважається не таким елітним та дорогим курортом, але також є дуже популярним серед відпочивальників.

Реакція користувачів соцмережі на інцидент (скриншот)