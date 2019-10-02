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Накриє грозами і зливами: яким областям не пощастить з погодою

STYLERЖиття    02.10.2019 - 19:56
Накриє грозами і зливами: яким областям не пощастить з погодою
Погода в Україні (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні починає стрімко погіршуватися

Погода в Україні, в четвер, 3 жовтня, очікується несприятлива в багатьох областях України. Сильними зливами і грозами накриє кілька регіонів. Суха та тепла погода збережеться тільки на сході та півдні країни.

На сході України очікується суха і сонячна погода, у Полтаві та Дніпрі можлива невелика хмарність, але опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +6 +8 градусів, у Дніпрі до +12 градусів. Вдень повітря прогріється до +20 +22 градусів, місцями до +24 градусів. Можливі пориви вітру до 12 м/с.

У південних областях переважатиме суха і сонячна погода. Вночі температура коливатиметься від +12 до +17 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22 +25 градусів, в Одесі буде прохолодніше, +19 +21 градус. У Криму сонячно, без опадів. Вночі +12 +14 градусів, вдень +23 +25 градусів.

На півночі країни очікується суха погода, невелика хмарність, без опадів. Вітер 7-12 м/с. Нічна температура +10 +12 градусів, удень повітря прогріється до +21 +23 градусів.

Західні області накриє сильними зливами, місцями можливі грози. Температура повітря різко впаде. Вночі в регіоні очікується +10 +12 градусів, вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від +11 до +17 градусів, місцями можливе до +19 градусів.

В центральній частині країни пройдуть сильні грози, можливе посилення вітру до 12 м/с. Вночі від +11 до +13 градусів, удень повітря прогріється до +21 +24 градусів.

У Києві 3 жовтня пройде гроза, можливі короткочасні зливи, пориви вітру до 12 м/с. Вночі +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +21 +23 градусів.

Накриє грозами і зливами: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні 3 жовтня

За прогнозами синоптиків, прохолодна і дощова погода захопить всю територію України вже у п'ятницю, 4 жовтня. А в неділю, 6 жовтня, температура повітря почне стрімко опускатися.

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