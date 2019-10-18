Свято 18 жовтня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

18 жовтня свято день Харитини (Фото: колаж РБК-Україна)

День Харитини 18 жовтня в народі називали передвісником швидких холодів та закінчували всі роботи, а господині ткали особливий одяг-оберіг

Яке сьогодні свято. 18 жовтня православні вшановують святу мученицю Харитину Амісійську, яка постраждала за християнську віру в IV столітті в Понті. В народі свято приурочене до закінчення всіх городньо-польових робіт, а також вважалося початком зменшення світлового дня і передвісником холодів. В цей день, як вірили, можна за допомогою особливого оберега убезпечити себе від біди та злих наклепів, а також захиститися від пристріту.

Як свідчать церковні легенди, Харитина була сиротою, і її вихованням займався благочестивий християнин Клавдій. Бачачи його доброту, дівчина вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Вона активно проповідувала і звернула на християнство чимало язичників. Одного разу Харитину обмовили, після чого піддали тортурам і приниженням, однак навіть перед страхом кари не змогли змусити її зрадити свої переконання.

18 жовтня християни вшановують пам'ять святої мучениці Харитини (Фото з відкритих джерел)

В народі на Харитину дівчата зазвичай займалися рукоділлям. Вірили, що одяг, який ткали в цей день, захищатиме кожного, хто його носить, від усіляких бід та хвороб.

На свято побутували такі приказки: "Харитина - перша холстина", "Харитина - вічна ткаля", "Харитина ткала, пряла - весь будинок одягала".

Виткана в цей день нитка вважалася "життєдайною". Її потрібно було пов'язати на ліве зап'ястя, щоб захиститися від псування.

Додамо, що з одягом на Харитину пов'язана ще одна важлива традиція - не одягати в цей день щось нове, але краще добре провітрити старі сорочки, штани, сукні, які 18 жовтня обіцяли утримання достатку і удачі в будинку. Вважалося, що початок важливих справ в обнові не принесе очікуваних плодів і призведе до марної витрати сил і часу.

У день Харитини господині за традицією ткали новий одяг (Фото з відкритих джерел)

Чоловіки також не сиділи на Харитину склавши руки - вони мали починати катати вовну на валянки, щоб встигнути до зими.

Головні прикмети у день Харитини: