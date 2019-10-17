Тримайтеся ближче до води: синоптики попереджають про небезпеку

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у п'ятницю очікується тепла, але з сюрпризами

Погода в Україні у п'ятницю, 18 жовтня, очікується сонячна і тепла. Однак синоптик Наталка Діденко попередила, які погодні умови можуть суттєво погіршити самопочуття жителів країни. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона зазначила, що в п'ятницю, 18 жовтня, Україна знову буде найтеплішою країною в Європі.

"18 жовтня Україна знову – одна з найтепліших в Європі. Навіть на півночі Африки, як і в Україні – майже однаково, вдень очікується +18 +24 градуси. Дощі малоймовірні, багато сонця, багато синього неба", - зазначила Діденко і попередила, що країну накриють сильні тумани, які суттєво ускладнять видимість на дорогах.

"Тумани. Вночі та вранці будуть блукати по Україні, хоча вони хоча б трохи будуть компенсувати значний дефіцит вологості, а також будуть погіршувати видимість на дорогах до 300-500 метрів. Вітер слабкий, південний", - написала синоптик.

Карта погоди

У Києві в п'ятницю очікується тепла і суха погода.

"У Києві завтра, 18 жовтня, знову сухо, ясно, сонячно і тепло, близько +19 +20 градусів. На вихідних ситуація істотно не зміниться", - додала Діденко і дала пораду, як перенести сильні тумани без сильного шкоди для здоров'я.

"По можливості тримайтеся ближче до водойм – біля річок або ставків, ідеально бути біля моря, так як сухе листя, яке акумулювало всі шкідливі викиди за літо і половину осені, не дають нормально дихати", - порадила синоптик.