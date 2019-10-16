Несе сильну небезпеку: синоптики зробили попередження про погоду

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні принесе неприємні сюрпризи мешканцям кількох областей

Погода в Україні у четвер, 17 жовтня, очікується тепла і комфортна майже у всіх областях країни. І як повідомляють синоптики, така погода триватиме в Україні ще досить довго. Однак деякі погодні явища можуть істотно погіршити ситуацію. Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що температура повітря буде досить високою, а в цей час у Європі лютує циклон, який приніс дощі і сильний штормовий вітер.

"У всіх наших областях також і завтра, 17-го жовтня, і до кінця тижня буде переважати суха сонячна тепла погода. Антициклональне поле, тобто поле підвищеного тиску, буде визначати таку синоптичну ситуацію ще довго. Температура повітря протягом дня становитиме +17 +24 градуси, вночі +6 +12 градусів", - розповіла Діденко і попередила про серйозну небезпеку.

Карта погоди

"Тумани! Тумани будуть погіршувати видимість до 300-500 метрів, можуть виникнути переважно вночі та вранці, але можуть затримуватися довше. В умовах антициклону, коли вітер слабкий, тумани будуть сприяти накопиченню шкідливих домішок в повітрі. Тому людям з хворобою бронхів і легенів варто бути більш уважними до свого здоров'я в цей період", - попередила синоптик.

У Києві очікується тепла і суха погода, вранці на дорогах можливий сильний туман.

"У Києві четвер буде сухим і теплим, вдень близько +20 градусів. Вночі та вранці очікується туман. Така погода, як я вже сказала, триватиме до кінця тижня і далі. Зниження температури повітря ймовірно лише в другій половині наступного тижня, та й то до +15 +17 градусів", - спрогнозувала синоптик.

Карта погоди на 17 жовтня