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Астролог розповів, на які знаки Зодіаку в кінці осені чекають серйозні потрясіння

STYLERЖиття    14.10.2019 - 07:21
Астролог розповів, на які знаки Зодіаку в кінці осені чекають серйозні потрясіння
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку кінець осені 2019 стане по-справжньому небезпечним періодом - у гороскопі Павла Глоби

Гороскоп 2019 повідає про знаки Зодіаку, яким доля приготує справжні удари та випробування вже в кінці цієї осені. Астролог Павло Глоба назвав трьох представників зодіакальних сузір'їв і закликав їх зібрати до купи всю волю, щоб з гідністю пережити цей складний етап життя.

Овен

Головним болем Овнів в кінці осені 2019 стануть особисті негаразди, які можуть серйозно вплинути на їх подальше життя. Астролог вважає, що в житті Овнів можуть статися неприємні сюрпризи або навіть потрясіння. Павло Глоба рекомендує представникам знака бути ближче до членів своєї сім'ї. Тільки підтримка близьких допоможе Овнам вибратися з чорної смуги без проблем.

Астролог розповів, на які знаки Зодіаку в кінці осені чекають серйозні потрясіння

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діва

В кінці осені Діви можуть вплутатися в самий епіцентр великих неприємностей. Астролог настійно рекомендує не кидатися у вир з головою, намагаючись самостійно вирішити всі проблеми. Найкращим виходом із ситуації буде зібрати речі і виїхати подалі від труднощів куди-небудь на тиждень, щоб заспокоїтися. Тоді неприємності можуть вирішитися самі по собі.

Скорпіон

А ось для Скорпіонів у кінці осені 2019 почнеться чорна смуга в сімейному житті - все буде валитися з рук. Представники знаку прийдуть до точки кипіння - їм буде здаватися, що стосунки приречені. Астролог рекомендує знайти порятунок з цього замкнутого кола в дипломатичності і гнучкості. Скорпіонам слід перестати доводити виключно свою правоту і спробувати прислухатися до того, що говорять інші.

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