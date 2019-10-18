Праздник 18 октября: что сегодня нельзя делать, все приметы

18 октября праздник день Харитины (Фото: коллаж РБК-Украина)

День Харитины 18 октября в народе называли предвестником скорых холодов и заканчивали все работы, а хозяйки ткали особую одежду-оберег

Какой сегодня праздник. 18 октября православные почитают святую мученицу Харитину Амисийскую, пострадавшую за христианскую веру в IV веке в Понте. В народе праздник приурочен к окончанию всех огородно-полевых работ, а также считался началом убывания светового дня и предвестником холодов. В этот день, как верили, можно при помощи особого оберега обезопасить себя от беды и злых наговоров, а также защититься от сглаза.

Как гласят церковные легенды, Харитина была сиротой, и ее воспитанием занимался благочестивый христианин Клавдий. Видя его доброту, девушка решила посвятить свою жизнь служению Богу. Она активно проповедовала и обратила в христианство немало язычников. Однажды Харитину оклеветали, после чего подвергли пыткам и унижениям, однако даже перед страхом казни не смогли заставить ее предать свои убеждения.

18 октября христиане чтят память святой мученицы Харитины (Фото из открытых источников)

В народе на Харитину девушки обычно занимались рукоделием. Верили, что сотканая в этот день одежда будет ограждать носящего от всяческих бед и болезней.

На праздник бытовали такие поговорки: "Харитина - первая холстина", "Харитина - вечная ткачиха", "Харитина ткала, пряла - весь дом одевала".

Вытканная в этот день нить считалась "животворной". Ее нужно было повязать на левое запястье, чтобы защититься от порчи.

Добавим, что с одеждой на Харитину связана еще одна важная традиция - не одевать в этот день что-то новое, но лучше хорошо проветрить старые рубахи, штаны и платья, которые 18 октября сулили удержание достатка и удачи в доме. Считалось, что начало важных дел в обнове не принесет ожидаемых плодов и приведет к напрасной трате сил и времени.

В день Харитины хозяйки по традиции ткали новую одежду (Фото из открытых источников)

Мужчины также не сидели на Харитину сложа руки - они должны были начинать катать шерсть на валенки, чтобы поспеть к зиме.

Главные приметы в день Харитины: