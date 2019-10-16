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Астролог назвав знаки Зодіаку, які раптово розбагатіють в кінці місяця

STYLERЖиття    16.10.2019 - 06:26
Астролог назвав знаки Зодіаку, які раптово розбагатіють в кінці місяця
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Хто зі знаків Зодіаку зможе збагатитися вже в кінці поточного місяця - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 підкаже, кому з представників зодіакального кола фінансова удача усміхнеться вже в кінці поточного місяця. За прогнозом відомого астролога Павла Глоби три знака Зодіаку зможуть відчутно покращити своє матеріальне становище вже в останній декаді жовтня.

Леви

Леви в кінці жовтня можуть зіткнутися з необхідністю виплати старих боргів. Астролог вважає, що представники знаку не тільки з успіхом закриють старі рахунки, але й відкриють нове джерело фінансового благополуччя. Це може бути солідний виграш у лотерею або ж несподіваний спадок. Кінець другого місяця осені - час великого багатства і змін у житті Левів.

Козероги

На Козерогів, як і на Левів, гроші можуть раптово впасти прямо з неба - це може бути виграш або щедрий родич. Крім того, представників цього знаку чекають успіхи на роботі. Козерогам варто розраховувати на просування по кар'єрних сходах і вагому прибавку зарплати. Глоба вважає, що отриманий прибуток варто вкладати, тоді вистачить і дітям і онукам.

Астролог назвав знаки Зодіаку, які раптово розбагатіють в кінці місяця

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Водолії

Всі проблеми, що тиснули на Водоліїв протягом останнього часу, вирішаться ніби за помахом чарівної палички. Водоліям вдасться розрахуватися з боргами або ж виплатити іпотеку. При цьому вирішення труднощів станеться несподівано і раптово, і вони буквально відчують, як з плечей падає горезвісна гора.

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