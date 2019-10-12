Скільки ще триватиме бабине літо: прогноз синоптиків

Погода в Україні в жовтні (колаж РБК-Україна)

Синоптики вважають, що тепла погода тримається в Україні до кінця наступного робочого тижня

Погода в Україні з 12 по 17 жовтня буде теплою і сонячною практично у всіх областях України. Але вже з 18-го числа температура впаде в середньому на 10 градусів. Як і коли закінчиться "бабине літо", розповідають синоптики.

За даними Укргідрометцентру, в Україні з 13 по 17 жовтня очікується сонячна погода з мінливою хмарністю. У неділю, 13 жовтня, середня денна температура по країні складе +19... +22 градуси (вночі +8... +10 градусів). При цьому небо над країною буде чистим, а погода сонячною та безвітряною.

У понеділок, 14 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність над усіма регіонами країни. При цьому температура буде тільки підніматися - в середньому +20... +22 градуси. 15 жовтня, у вівторок, синоптична ситуація не зміниться. 16 жовтня небо над Україною буде максимально ясним, а погода такою ж теплою - +19... +21 градус практично у всіх регіонах України. Вже з 17-го жовтня рівень тепла знизиться в країні на 1-2 градуси і середній показник буде дорівнювати +17... +19 градусам. При цьому небо буде залишатися ясним.

Погода в Україні з 13 по 17 жовтня (скріншоти: meteo.gov.ua)

На сайті SINOPTIK повідомляють, що на Сході України з 18-го жовтня поступово буде псуватися погода. У Харкові, наприклад, у п'ятницю температура впаде до +6... +11 градусів. В Сумах і того холодніше – максимальна температура становитиме +10 градусів. Трохи тепліше очікується у Дніпрі - до +15 градусів.

Нагадаємо, що раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні в неділю, 13 жовтня.