Життя зміниться назавжди: астролог назвав головних щасливчиків 2020 року

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку будуть справжніми пестунами долі в 2020 році - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2020 пророкує деяким знакам Зодіаку грандіозні зміни у високосному році, який настане через два з гаком місяці. Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох щасливчиків, для яких прийдешній рік принесе нові починання, удачу та успіх у різних життєвих сферах.

Овни

Вже перші дні 2020 року принесуть Овнам справжній фарт. Вони відчують прилив життєвих сил і енергії. Астролог пророкує представникам цього комунікабельного знака нові корисні знайомства і радить побільше знаходиться в компанії друзів і знайомих. Саме оточення, готове завжди підставити своє плече, допоможе Овнам з легкістю досягти намічених цілей і вибратися зі складних ситуацій. А таких у Овнів буде небагато, так що можна розслабитися.

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Леви

Левам пора збирати валізи, так як 2020 рік, на думку астролога, пройде у Левів "на колесах". Цікаві поїздки, захоплюючі подорожі зроблять Левів більш щасливими і допоможуть розслабитися. Астролог вважає, що доля може подарувати Левам тривалу поїздку за кордон, де їм випаде шанс почати життя з чистого аркуша і досягти успіху в ній. Глоба пророкує цьому знаку Зодіаку стрімке кар'єрне зростання і фінансове благополуччя. Крім того, все відмінно буде і на любовному фронті.

Козероги

2020 рік стане для Козерогів ідеальним трампліном для особистісного зростання. Павло Глоба не виключає, що представники цього розважливого і прагматичного знаку Зодіаку зможуть придбати нерухомість, про яку довго мріяли. А стосунки з коханою людиною в новому році будуть на п'ять з плюсом. Астролог радить Козерогам побільше часу проводити в колі сім'ї і приділяти увагу своїм близьким. Вони дуже цього потребують.