Стане трохи прохолодніше: в яких областях температура опуститься

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні не всюди побалує жителів сонячною погодою

Погода в Україні у вівторок, 15 жовтня, очікується сприятлива і тепла, але синоптики попереджають, що нічна температура повітря почне знижуватися вже в найближчі дні.

Погода на сході України очікується сонячна і тепла, без опадів. Місцями можлива невелика хмарність та тумани. Нічна температура повітря складе +7 +10 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +19 до +22 градусів.

У південних областях очікується мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні +8 +11 градусів, вдень буде тепло, +20 +22 градуси, в Одесі трохи прохолодніше - +17 +19 градусів. У Криму хмарно, без опадів. Вночі +8 +10 градусів, удень повітря прогріється до +21 +23 градусів.

На півночі країни сонячно, мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Нічна температура від +7 до +9 градусів, вдень потеплішає до +19 +21 градус.

У західних областях буде місцями хмарно, проте дощі не прогнозуються. Вночі в регіоні температура коливатиметься від +5 до +8 градусів, вдень очікується потепління до +21 +23 градусів, на Закарпатті до +24 градусів.

В центральній частині країни без опадів, сонячно і тепло. Вночі від +7 до +9 градусів, вдень очікується від +21 до +23 градусів.

У Києві 15 жовтня буде суха і сонячна погода, можлива невелика хмарність, без опадів. Вночі від +8 до +10 градусів, удень повітря прогріється до +21 +23 градусів.

Погода в Україні 15 жовтня