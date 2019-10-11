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Білий пацюк буде прихильним: кому пощастить з фінансами в 2020 році

STYLERЖиття    11.10.2019 - 06:27
Білий пацюк буде прихильним: кому пощастить з фінансами в 2020 році
Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким пощастить з грошима в 2020 році

Астрологи назвали знаки Зодіаку, до яких фортуна в наступному, 2020 році, Білого пацюка, повернеться з найкращого свого боку. Деяким для досягнення фінансового успіху доведеться докласти багато зусиль і пройти випробування, а деяким – гроші будуть самі плисти в руки.

Овен

Представникам цього знака буде везти в 2020 році у фінансових питаннях, проте астрологи дали кілька рекомендацій: не давати в борг, не брати участь у ризикованих операціях і не розповідати нікому про свої доходи, навіть самим близьким. До кінця року Білий пацюк допоможе накопичити на здійснення всіх планів.

Близнюки

Астрологи кажуть, що представникам цього знаку доведеться добре попрацювати протягом усього року і не погоджуватися на авантюрні угоди – тільки так вони зможуть домогтися серйозного фінансового успіху. Також не варто дарувати і купувати непотрібні речі і дорогі подарунки.

Білий пацюк буде прихильним: кому пощастить з фінансами в 2020 році

Фінансовий гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Леви

2020 рік стане для них роком істотних змін і успіх чекає на тих, хто не боїться труднощів і дивиться вперед. Представникам цього знаку не варто смітити грошима, а зароблені кошти краще вкласти в саморозвиток.

Стрілець

Представники цього знака справжні щасливчики 2020 року – гроші до них будуть текти рікою, навіть якщо вони не будуть сильно напружуватися. Астрологи рекомендують грамотно вкладати зароблені кошти і купувати нерухомість – це допоможе подвоїти капітал.

Риби

Перспектива фінансових прогнозів у представників цього знака – дуже сприятлива. Вже ранньою весною інвестиції почнуть приносити відчутні плоди і стане зрозуміло, що зусилля не були марними. Астрологи попереджають – кредити брати не варто, краще запропонувати спільний внесок у бізнес або проект найкращому другові.

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