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Свято 10 жовтня: що не можна робити в цей день, основні прикмети

STYLERЖиття    10.10.2019 - 06:01
Свято 10 жовтня: що не можна робити в цей день, основні прикмети
Свято 10 жовтня (Колаж РБК-Україна)

10 жовтня вшановують пам'ять преподобного Саватія Соловецького

Яке сьогодні свято. 10 жовтня всі православні згадують преподобного Саватія Соловецького, який був засновником обителі на Соловках. На жаль, про походження святого і його дату народження - нічого не відомо.

Відомо, що святий прийняв чернечий постриг у Кирило-Белоезерській обителі в кінці XIV століття. Він вирізнявся серед братів смиренням, лагідної любов'ю до оточуючих і беззаперечною слухняністю.

Незабаром увага і повага ченців стало обтяжувати його. Він пішов на острів Валаам на Ладозькому озері.

У давнину вірили, що Саватій закриває вулики на зиму, тому хороший бджоляр повинен закінчити свої справи до цього дня.

Свято 10 жовтня: що не можна робити в цей день, основні прикмети

Фото: На Саватія господині пекли медове печиво

Господині 10 жовтня пекли спеціальне печиво з медом, яке подавали на сніданок для всієї родини.

  • Гроза на Саватія – прикмета, що зима буде безсніжною, короткою і досить теплою.
  • Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане.
  • Мало шишок на сосні – взимку не варто чекати сильних морозів.
  • Якщо людина народилася 10 жовтня, то її талісманом є бірюза, а сама вона любить порядок і чистоту.
  • Бджоли щільно заліплюють льоток – згідно з прикметами, чекай холодну зиму, і навпаки.
  • Що у бджіл на стільниках, то Зосима (2 липня) і Сава (10 жовтня) дали.
  • Ранній листопад — до доброї осені і теплої зими.
  • Пізній листопад — до суворої і тривалої зими.
  • Вдень вологість зменшується, а вночі збільшується.

Свято 10 жовтня: що не можна робити в цей день, основні прикметиФото: Саватій пасіка (boooh.ru)

Що не можна робити в цей день

На Саватія вважалося великим гріхом працювати. Наші предки вірили, що все зроблене в цей день не принесе користі.

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