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Праздник 10 октября: что нельзя делать в этот день, основные приметы

STYLERЖизнь    10.10.2019 - 06:01
Праздник 10 октября: что нельзя делать в этот день, основные приметы
Праздник 10 октября (Коллаж РБК-Украина)

10 октября почитают память преподобного Савватия Соловецкого

Какой сегодня праздник. 10 октября все православные вспоминают преподобного Савватия Соловецкого, который был основателем обители на Соловках. К сожалению, о происхождении святого и его даты рождения - ничего не известно.

Известно, что святой принял иноческий постриг в Кирилло-Белоезерской обители в конце XIV века. Он отличался среди братьев смирением, кроткой любовью к окружающим и беспрекословным послушанием.

Вскоре внимание и уважение монахов стало тяготить его. Он удалился на остров Валаам на Ладожском озере.

В старину верили, что Савватий закрывает ульи на зиму, поэтому хороший пчеловод должен закончить свои дела к этом дню.

Праздник 10 октября: что нельзя делать в этот день, основные приметы

Фото: На Савватия хозяйки пекли медовое печенье

Хозяйки 10 октября пекли специальное печенье с медом, которое подавали на завтрак для всей семьи.

  • Гроза на Савватия – примета, что зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.
  • Сухая погода 10 октября – зима поздно наступит.
  • Мало шишек на сосне – зимой не стоит ждать сильных морозов.
  • Если человек родился 10 октября, то его талисманом является бирюза, а сам он любит порядок и чистоту.
  • Пчелы плотно залепляют леток – согласно приметам, жди холодную зиму, и наоборот.
  • Что у пчел в сотах, то Зосима (2 июля) и Савва (10 октября) дали.
  • Ранний листопад — к хорошей осени и теплой зиме.
  • Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме.
  • Днем влажность уменьшается, а ночью увеличивается.

Праздник 10 октября: что нельзя делать в этот день, основные приметыФото: Савватий пчельник (boooh.ru)

Что нельзя делать в этот день

На Савватия считалось большим грехом трудиться и работать. Наши предки верили, что все сделанное в этот день пользы не принесет.

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