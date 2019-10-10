Праздник 10 октября: что нельзя делать в этот день, основные приметы

10 октября почитают память преподобного Савватия Соловецкого
Какой сегодня праздник. 10 октября все православные вспоминают преподобного Савватия Соловецкого, который был основателем обители на Соловках. К сожалению, о происхождении святого и его даты рождения - ничего не известно.
Известно, что святой принял иноческий постриг в Кирилло-Белоезерской обители в конце XIV века. Он отличался среди братьев смирением, кроткой любовью к окружающим и беспрекословным послушанием.
Вскоре внимание и уважение монахов стало тяготить его. Он удалился на остров Валаам на Ладожском озере.
В старину верили, что Савватий закрывает ульи на зиму, поэтому хороший пчеловод должен закончить свои дела к этом дню.
Фото: На Савватия хозяйки пекли медовое печенье
Хозяйки 10 октября пекли специальное печенье с медом, которое подавали на завтрак для всей семьи.
Фото: Савватий пчельник (boooh.ru)
На Савватия считалось большим грехом трудиться и работать. Наши предки верили, что все сделанное в этот день пользы не принесет.