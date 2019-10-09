Свято 9 жовтня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Свято 9 жовтня (Колаж РБК-Україна)

9 жовтня вшановують захисника всіх подорожніх - Іоанна Богослова

В Україні 9 жовтня святкують Іоанна Богослова – день, коли християни повинні були закінчити всі польові роботи. Іоанн Богослов – захисник усіх подорожніх і вважалося, що в цей день не можна залишати будинок після заходу сонця. В цей день працювати можна було тільки до обіду, а ось у другій половині дня слід було відпочивати. У давнину це свято також мало назву Івана-подорожнього або Шептуна покривного.

В цей день молилися за всіх, хто знаходився у дорозі, а також просили поради і захисту, якщо збиралися в далеку дорогу.

Прикмети на Іоанна Богослова

Якщо у цей день йшов сніг, то на Михайла (21 листопада) починалася справжня зима.

Якщо від першого снігу падали все листя на вишні – то зима настане дуже скоро.

Якщо сніг випав вдень на Іоанна Богослова – то він розтане. Якщо вночі – то буде лежати довго.

Якщо на Богослова буде йти дощ зі снігом – у січні тричі відлига.

Якщо 9 жовтня погода ясна і сонячна, 10 – піде дощ і буде похмуро.

Рожевий захід – до вітру

Яскраві зірки – до хорошої погоди

Для тих, хто народився 9 жовтня – плели тонку мотузку, символ життєвого шляху

9 жовтня – сприятливий день для будь-яких поїздок.

Що не можна робити 9 жовтня

не можна надягати стару і незручне взуття – до поганого життєвому шляху

не можна сваритися з родичами і бажати комусь зла – це може повернутися лихом

Хто відзначає цей день іменини

Іван

Олександр

Афанасій

Володимир

Дмитро

Єфрем

Микола

Тихон

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