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День захисника України: програма свята в Києві

STYLERЖиття    04.10.2019 - 13:34
День захисника України: програма свята в Києві
Фото: День захисника України (РБК-Україна)

У столиці України пройдуть кілька святкових заходів, присвячених цьому дню

День захисника України святкується в нашій країні щорічно 14 жовтня. В честь цього знаменного дня в столиці пройдуть різні заходи на будь-який смак. Наприклад, в честь свята пройдуть молебні, виставки, концерти, патріотичні заходи. Про це повідомляється на сайті КМДА.

  • 1 жовтня вже відкрилася фотовиставка 2Украинская воїни в зоні АТО / ООС у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, яка триватиме до 30 жовтня.
  • З 7 по 13 жовтня відбудеться патріотична програма "За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ!" в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.
  • Також в Музеї історії міста Києва запланована виставка до Дня захисника України з 10 до 27 жовтня.
  • 7 жовтня — книжкова виставка та огляд літератури "Щит українського народу" (Публічна бібліотека імені Лесі Українки)
  • 10 жовтня — виставка літератури "Захисники рідної землі" (Публічна бібліотека імені Лесі Українки)
  • 10 по 30 жовтня — виставка "Козацька слава безсмертна" (з фондів музею) в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця".
  • 11 жовтня привітають ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, які знаходяться на лікуванні у Київському міському клінічному шпиталі ветеранів війни в Пущі-Водиці.
  • 14 жовтня пройде міське святковий захід до Дня захисника України біля будівлі Київської мерії (Хрещатик, 36).
  • 14 жовтня з 13:00 до 17:00 буде проходити культурно-мистецький проект "Мужні і незламні" в культурному комплексі "Співоче поле", яке знаходиться в Печерському ландшафтному парку (вхід безкоштовний).
  • Увечері 14 жовтня з 18.00 у Палаці спорту відбудеться урочистий вечір, присвячений Дню захисника України "Вони присягнули на мир і свободу!".

Вихідні та свята в жовтні: скільки будемо відпочивати

У навчальних закладах протягом вересня-жовтня тривають тематичні уроки, виховні години, лекції, проекти, конкурси, квести, мистецькі та просвітницькі заходи, конференції, засідання за круглим столом, зустрічі учнівської молоді з ветеранами війни, учасниками АТО/ООВ, екскурсії в музеї, покладання квітів до пам'ятників

День захисника України: програма свята в КиєвіТакож проведуть меморіальні заходи біля пам'ятних меморіальних дошок, розташованих на навчальних закладах столиці.

У поліції підвели підсумки роботи під час заходів 14 жовтня
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