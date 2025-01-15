Девушка Венсана Касселя показала первые фото новорожденного сына

Модель Нара Баптиста, которая встречается с 58-летним актером Венсаном Касселем, показала в сети первые фото их сына Каэтано - малыш родился 7 января 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

"Каэтано. Спасибо, сыночек, спасибо, что выбрал меня своей мамой, эта любовь не помещается во мне, я переполнена ей, я плачу, плачу и плачу. Но это чистая любовь! Ровно неделю назад ты родился, и я возродилась", - отметила в публикации модель.

На одном из фото она нежно держит малыша за крошечную ручку.

Нара Баптиста с сыном (фото: instagram.com/narahbaptista)

На втором молодая возлюбленная Венсана Касселя продемонстрировала, как кормит сына грудью.

Девушка Венсана Касселя показала первое фото их сына (фото: instagram.com/narahbaptista)

Также она поделилась снимком, на котором изображена на последнем месяце беременности с огромным животиком.

Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Что известно об отношениях Нары Баптисты с Венсаном Касселем

В апреле 2023 году актер разошелся со своей второй женой Тиной Кунаки, которая была младше его на 31 год. Пара была вместе около 5 лет и воспитывала дочь Амазони, которая родилась в 2019 году. По слухам, Тина изменила ему.

Уже в ноябре 2023 года Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько совместных фото. Девушка моложе знаменитого артиста на 30 лет.

В мае 2024 года Кассель и Баптиста появились вместе на Каннском кинофестивале.

Летом пара опубликовала несколько совместных фото, лаконично подписав их "1". Судя по всему, речь шла о первой годовщине отношений.

В сентябре 2024 года стало известно, что модель беременна.

Нара Баптиста во время беременности (фото: instagram.com/narahbaptista)

На протяжении всей беременности Нара Баптиста показывала достаточно откровенные фото и видео в своем блоге. На одно из них отреагировал и сам Венсан Кассель, хотя до этого новость о беременности он не комментировал.

7 января 2025 года модель родила мальчика. Кассель написал об этом в Instagram, таким образом подтвердив, что он стал отцом в четвертый раз.

Напомним, у него уже есть две дочери от актрисы Моники Белуччи - Дева Кассель (2004 г. р.) и Леони Кассель (2010 г. р.), а также дочь от Тины Кунаки - Амазони Кассель (2019 г. р.).

Нара Баптиста и Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)