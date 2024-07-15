Позитив женился во второй раз. Первые фото молодоженов с кольцами
Украинский исполнитель Позитив (настоящее имя - Алексей Завгородний) женился на своей избраннице, танцовщице Юлии Сахневич. Радостным известием влюбленные поделились в соцсетях и обнародовали серию романтических кадров.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.
Позитив женился во второй раз
Музыкант удивил сеть общими фото с любимой, в подписи к которым написал только одно слово: "Люблю", - признался он, а также оставил эмоджи в виде кольца.
Позитив женился во второй раз (Фото: instagram.com/positiff)
На опубликованных фото пара позирует с улыбками и наслаждается временем, проведенным друг с другом.
Певец показал романтическую фотосессию с женой (Фото: instagram.com/positiff)
На одном из кадров можно рассмотреть обручальные кольца теперь уже супругов вблизи.
Пара показала обручальные кольца (Фото: instagram.com/positiff)
Реакция сети
Коллеги и поклонники активно поздравляют Алексея и Юлию с новым этапом их отношений:
- "Очень рада за Вас"
- "Поздравляю! Будьте счастливы"
- "Какие фото нежные! Прекрасные"
- "Вы невероятные"
- "Мы очарованы и шокированы! Вы просто лучшие!"
- "Будьте счастливы".
Отношения Позитива и Сахневич - с чего все началось
Слухи об отношениях между Позитивом и Юлией возникли еще тогда, когда они в паре участвовали в шоу "Танцы со звездами". Но певец тогда был в первом браке с Анной Андрийчук и все опровергал.
В апреле 2021 года Позитив расстался со своей женой. О причинах разрыва отношений его бывшая не рассказывала.
Позитив и его бывшая супруга (фото: instagram.com/annchuk)
"Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиной в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кто мы сегодня, это отражение взаимной любви и поддержки", - комментировала развод Андрийчук.
В октябре 2022 года Позитив впервые рассказал о новых отношениях. Впрочем, имени любимой он не называл.
"У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить", - заявлял артист.
Позитив и Сахневич (скриншот)
Затем певец прекратил скрывать свое счастье. Уже весной этого года Позитив публично признался Сахневич в любви.
К слову, недавно Позитив ответил, сумел ли преодолеть зависимость от алкоголя.
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