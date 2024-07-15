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Позитив женился во второй раз. Первые фото молодоженов с кольцами

Понедельник 15 июля 2024 18:00
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Позитив женился во второй раз. Первые фото молодоженов с кольцами Позитив и его возлюбленная Юлия Сахневич (Фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Украинский исполнитель Позитив (настоящее имя - Алексей Завгородний) женился на своей избраннице, танцовщице Юлии Сахневич. Радостным известием влюбленные поделились в соцсетях и обнародовали серию романтических кадров.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Позитив женился во второй раз

Музыкант удивил сеть общими фото с любимой, в подписи к которым написал только одно слово: "Люблю", - признался он, а также оставил эмоджи в виде кольца.

Позитив женился во второй раз. Первые фото молодоженов с кольцамиПозитив женился во второй раз. Первые фото молодоженов с кольцамиПозитив женился во второй раз. Первые фото молодоженов с кольцамиПозитив женился во второй раз (Фото: instagram.com/positiff)

На опубликованных фото пара позирует с улыбками и наслаждается временем, проведенным друг с другом.

Позитив женился во второй раз. Первые фото молодоженов с кольцамиПозитив женился во второй раз. Первые фото молодоженов с кольцамиПозитив женился во второй раз. Первые фото молодоженов с кольцамиПозитив женился во второй раз. Первые фото молодоженов с кольцамиПевец показал романтическую фотосессию с женой (Фото: instagram.com/positiff)

На одном из кадров можно рассмотреть обручальные кольца теперь уже супругов вблизи.

Позитив женился во второй раз. Первые фото молодоженов с кольцамиПара показала обручальные кольца (Фото: instagram.com/positiff)

Реакция сети

Коллеги и поклонники активно поздравляют Алексея и Юлию с новым этапом их отношений:

  • "Очень рада за Вас"
  • "Поздравляю! Будьте счастливы"
  • "Какие фото нежные! Прекрасные"
  • "Вы невероятные"
  • "Мы очарованы и шокированы! Вы просто лучшие!"
  • "Будьте счастливы".

Отношения Позитива и Сахневич - с чего все началось

Слухи об отношениях между Позитивом и Юлией возникли еще тогда, когда они в паре участвовали в шоу "Танцы со звездами". Но певец тогда был в первом браке с Анной Андрийчук и все опровергал.

В апреле 2021 года Позитив расстался со своей женой. О причинах разрыва отношений его бывшая не рассказывала.

Жена Позитив сделала откровенное признание о разводе: было очень больно

Позитив и его бывшая супруга (фото: instagram.com/annchuk)

"Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиной в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кто мы сегодня, это отражение взаимной любви и поддержки", - комментировала развод Андрийчук.

В октябре 2022 года Позитив впервые рассказал о новых отношениях. Впрочем, имени любимой он не называл.

"У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить", - заявлял артист.

&quot;Ты для меня целый мир&quot;. Позитив чувственно признался в любви своей девушке (фото)Позитив и Сахневич (скриншот)

Затем певец прекратил скрывать свое счастье. Уже весной этого года Позитив публично признался Сахневич в любви.

К слову, недавно Позитив ответил, сумел ли преодолеть зависимость от алкоголя.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что Аурика Ротару призналась, какие наставления ей давала Нина Матвиенко.

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